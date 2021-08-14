  • BIST 1.447,640
  • Altın 487,21
  • Dolar 8,5150
  • Euro 10,0300
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Dünya genelinde yapılan aşı sayısı 5 milyara yaklaşıyor

» »
Dünya genelinde 4 milyar 660 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı yapıldı. Türkiye'de bugüne kadar 82 milyon 920 bin 25 doz aşı uygulandı.
Dünya genelinde yapılan aşı sayısı 5 milyara yaklaşıyor

Dünya genelinde 4 milyar 660 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısı yapıldı. Türkiye'de bugüne kadar 82 milyon 920 bin 25 doz aşı uygulandı.

COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 840 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.

Çin'i 536 milyon 190 bin ile Hindistan, 354 milyon 780 bin ile ABD, 160 milyon 60 bin ile Brezilya, 108 milyon 180 bin ile Japonya, 96 milyon 850 bin ile Almanya, 87 milyon 420 bin ile İngiltere, 82 milyon 920 bin ile Türkiye, 79 milyon 840 bin ile Fransa, 79 milyon 50 bin ile Endonezya, 75 milyon 780 bin ile Meksika, 73 milyon 590 bin ile İtalya, 71 milyon 30 bin ile Rusya, 60 milyon 920 bin ile İspanya ve 51 milyon 290 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 660 milyon dozu aştı.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8'inci ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 82 milyon 920 bin 25 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8'nci sırada yer aldı. Ülke genelinde 43 milyon 804 bin 121 kişiye ilk doz, 32 milyon 575 bin 882 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Vaka sayısı 207 milyon 48 bini geçti

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 207 milyon 48 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 359 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Delta Varyantı Uyarısı: Yalancı Güven Hissi Hataya Götürür13 Ağustos 2021 Cuma 21:30
  • Covid-19 Gelecek Yıllarda Çocuk Hastalığı Haline Gelebilir13 Ağustos 2021 Cuma 21:00
  • “Daha Kötü Varyantların Çıkmasından Çekiniyoruz”13 Ağustos 2021 Cuma 20:30
  • Metabolizma Hakkında Bildiğimizi Sandığımız Şeyler Yanlış Olabilir13 Ağustos 2021 Cuma 20:00
  • Üstel: “Aşı belgesi sorunu bugün yarın çözülecek”13 Ağustos 2021 Cuma 18:53
  • Yoğun bakım hastalarının 'Ertelemeyin aşı olun, yanlış yapmışız' pişmanlığı13 Ağustos 2021 Cuma 12:08
  • KKTC’de 12-18 Yaşın Aşılanması Başlıyor13 Ağustos 2021 Cuma 11:38
  • DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin yeni araştırma ekibi kurdu13 Ağustos 2021 Cuma 10:57
  • Belirtileri Delta Varyantına da Benziyor…12 Ağustos 2021 Perşembe 21:15
  • Dr. Özdemir Berova: Fırtına 'geliyorum' diyor, uyanın arkadaşlar!12 Ağustos 2021 Perşembe 21:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti