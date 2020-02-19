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Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Bulaşan Kişi Sayısı 75 Bini Aştı

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Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Bulaşan Kişi Sayısı 75 Bini Aştı
Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Bulaşan Kişi Sayısı 75 Bini Aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 75 bin 100'ü geçti.

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 bin 11 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 5, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde iki, Tayvan, Filipinler, Japonya ve Fransa'da da birer kişi hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 74 bin 185, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 62 ve Makau Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 22 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Japonya 614, Singapur 81, Güney Kore 46, Tayland 35, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, Avustralya 15, ABD 15, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1."

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