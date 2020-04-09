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Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 1,5 Milyonu Aştı

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Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 1,5 Milyonu Aştı
Dünya Genelinde Yeni Tip Koronavirüs Vaka Sayısı 1,5 Milyonu Aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1,5 milyonu aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 518 bin 783’e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 422 bin 800 ile ABD olurken, onu 146 bin 690 vakayla İspanya, 139 bin 422 ile İtalya, 112 bin 950 ile Fransa ve 111 bin 779 ile Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 802 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

İran (64 bin 586), İngiltere (60 bin 733), Türkiye (38 bin 226), Belçika (23 bin 403), İsviçre (23 bin 248), Hollanda (20 bin 549), Kanada (19 bin 195), Brezilya (15 bin 927), Portekiz (13 bin 141), Avusturya (12 bin 941) ve Güney Kore (10 bin 384).

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 88 bin 505 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 330 bin 590 kişi ise iyileşti. Halen tedavi altında 1 milyon 94 bin 18 aktif enfekte vaka bulunuyor.

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