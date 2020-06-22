  • BIST 113.612
  • Altın 385,355
  • Dolar 6,8365
  • Euro 7,6531
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı

» »
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Covid-19'a yakalananların sayısı 9 milyon 6 bin 759'a ulaştı.

Yeni tip Koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 348 bin 839 kişi Covid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (1 milyon 73 bin 376), Rusya (584 bin 680), Hindistan (426 bin 910), İngiltere (304 bin 331), İspanya (293 bin 352), Şili (251 bin 355), Peru (251 bin 338), İtalya (238 bin 499), İran (204 bin 952) ve Almanya (191 bin 575) oldu.

Türkiye'deki vaka sayısı ise 187 bin 685'e ulaştı.

Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Pakistan (176 bin 617), Meksika (175 bin 202), Fransa (160 bin 377), Suudi Arabistan (157 bin 612), Bangladeş (112 bin 306), Kanada (101 bin 286), Güney Afrika (97 bin 302), Katar (87 bin 369), Çin (83 bin 378), Kolombiya (65 bin 633), Belçika (60 bin 550), Belarus (58 bin 505), İsveç (56 bin 43), Mısır (55 bin 233) ve Ekvador (50 bin 640)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 468 bin 754 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'a yakalanan 4 milyon 788 bin 11 kişi iyileşti, halen 3 milyon 749 bin 994 hasta tedavi görüyor.

KIBRIS’TA SON DURUM: TOPLAM VAKA SAYISI 1000'İ AŞTI

Kıbrıs genelinde toplam 1090 Koronavirüs vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta tespit edilen 986 Koronavirüs vakası bulunuyor, salgın nedeniyle ölüm sayısı 26...

KKTC’de toplam vakası 108’e ulaşırken ölüm sayısı ise 4...

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Servis edilen ürünlerden Koronavirüs bulaşabiliyor; restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin21 Haziran 2020 Pazar 17:05
  • Brezilya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı20 Haziran 2020 Cumartesi 21:30
  • Brezilya'da vaka sayısı 1 milyonu aştı20 Haziran 2020 Cumartesi 20:30
  • Dünya genelinde Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 776 bini geçti20 Haziran 2020 Cumartesi 14:00
  • Rusya'da Covid-19 vaka sayısı 576 bini geçti20 Haziran 2020 Cumartesi 13:00
  • Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte Brezilya'da 1206, Meksika'da 647, Hindistan'da 375 Kişi Öldü20 Haziran 2020 Cumartesi 11:00
  • Avustralya’da Kovid-19 Yasakları Geri Geldi20 Haziran 2020 Cumartesi 10:54
  • Meksika'da Belediye Başkanı Kovid-19 Nedeniyle Hayatını Kaybetti20 Haziran 2020 Cumartesi 10:35
  • Kovid-19 Belirtisi Göstermeyen Hastaların Ürettiği Antikorlar 3 Ay İçinde Kayboluyor20 Haziran 2020 Cumartesi 10:25
  • Kovid-19 Salgınıyla İlgili Dünyada Son 24 Saatte Yaşanan Gelişmeler20 Haziran 2020 Cumartesi 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti