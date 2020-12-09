Dünya Genelinde Zorla Yerinden Edilenlerin Sayısı 80 Milyonu Aştı

BMMYK tarafından yayımlanan Küresel Eğilimler Raporu'nda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in küresel ateşkes çağrısına rağmen dünyada savaş, çatışma ve zulümlerin devam ettiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünya genelinde zorla yerlerinden edilenlerin sayısının bu yıl ortasında 80 milyonu geçtiğini ve dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin birinci sıradaki yerini koruduğunu bildirdi.

BMMYK tarafından yayımlanan Küresel Eğilimler Raporu'nda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in küresel ateşkes çağrısına rağmen dünyada savaş, çatışma ve zulümlerin devam ettiği vurgulandı.

Raporda, Suriye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mozambik, Somali ve Yemen'de yaşanan şiddetin 2020'in ilk yarısında yeni zorla yerinden edilmelere yol açtığı belirtildi.

Afrika'nın Orta Sahel bölgesinde ise sivillerin "tecavüz ve infazlar da dahil acımasız şiddete" maruz kalması nedeniyle önemli ölçüde yerinden edilmeler kayıtlara geçti.

Raporda, dünya genelinde zorla yerlerinden edilenlerin sayısının bu yıl ortasında 80 milyonu geçtiği fakat 2020 için tam bir tablonun henüz oluşmadığına işaret edildi.

Yerinden edilenlerin 26,4 milyonunun mülteci olduğu, bu mültecilerin de 20,7 milyonunun BMMYK himayesi altında bulunduğu aktarıldı.

EN ÇOK MÜLTECİ SURİYE VE FİLİSTİN'DEN

BMMYK Küresel Eğilimler Raporu'nda, dünya genelinde yerinden edilmiş kişilere BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) korumasındaki 5,7 milyon Filistinli mültecinin de dahil olduğu belirtildi.

Ayrıca, küresel çapta zorla yerinden edilmiş 80 milyona, ülke içinde yerinden edilen 45,7 milyon kişi, 4,2 milyon sığınmacı ve yerinden edilerek komşu ülkelere sığınan 3,6 milyon Venezuelalının da dahil olduğu kaydedildi.

Dünya genelindeki mültecilerin yüzde 67'sini ise 5 ülke oluşturdu. Suriye'den 6,6 milyon, Venezuela'dan 3,6 milyon, Afganistan'dan 2,7 milyon, Güney Sudan'dan 2,3 milyon ve Myanmar'dan 1 milyon kişi zorla yerinden edilerek başka ülkelerde mülteci konumuna düştü.

TÜRKİYE LİSTEDE YİNE BİRİNCİ SIRADA

Rapora göre, Türkiye çoğunluğu Suriye'den olmak üzere 3,6 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak, bu alanda dünya sıralamasındaki birinciliğini bu yıl da sürdürdü.

Kolombiya, yaklaşık 1,8 milyon yerinden edilmiş Venezuelalıyı ağırlayarak Türkiye'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. Kolombiya'yı 1,4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Pakistan ile yine 1,4 milyon mülteciyle Uganda ve 1,1 milyon mülteciyle Almanya takip etti.

BMMYK dünya çapındaki vatansızların gerçek sayısının ise bilinmediğini, sadece 79 ülkeden 4,2 milyon vatansız kişi sayısının rapor edildiğini bildirdi.

GRANDİ'DEN "SAVAŞLARI DURDURUN" ÇAĞRISI

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Son 10 yılda zorla yerinden edilmeler ikiye katlandı. Uluslararası toplum barışı korumakta başarısız kaldı." ifadesini kullandı.

Grandi, dünya liderlerini savaşları durdurarak zorla yerinden edilmeleri önlemeye çağırdı.