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Dünya giderek kararıyor, sorumlusu ise küresel ısınma

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New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları Dünya'nın giderek karardığını açıkladı. Nedeni ise gezegenin ve okyanusların ısınması.
Dünya giderek kararıyor, sorumlusu ise küresel ısınma

New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları Dünya'nın giderek karardığını açıkladı. Nedeni ise gezegenin ve okyanusların ısınması.

New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar, Ay'ı aydınlatan dünya ışığını gözlemleyerek Dünya'nın yansıtma gücünü ölçtüler

Çalışma için 1998'den 2017'ye kadar yaklaşık 20 yıllık veri toplandı.

Ölçümler, Dünya'nın 1998'e kıyasla metrekare başına yaklaşık yarım watt daha az ışık yansıttığını gösterdi.

Bu, Dünya'nın yansıtma yüzde 0,5'lik bir azalmaya eşdeğer.

Gezegenimiz şuan, kendisine ulaşan güneş ışığının yaklaşık yüzde 30'unu yansıtma gücüne sahip.

Dünya'nın parlaklığı, hem ona ulaşan güneş ışığının miktarına hem de gezegenin yansıtıcılığına bağlı.

Ancak küresel ısınmaya bağlı okyanus ısınmaları, daha az parlak bulut üretilmesine, bu da  daha az güneş ışığının uzaya geri yansımasına neden oluyor.

Şimdi araştırmacılar, önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı ölçümler yapılması için çağrıda bulunuyor.

Önceki araştırmalarda ısınan bir gezegenin daha büyük bir yansıtma yaratacağı ve böylece ısınmanın bir kısmını azaltacağı umulmuştu.

Ancak sonuçlara göre ışığın azalması, ısınmayı azaltmak yerine artırıyor.

Bu da gezegenin geleceği için daha büyük bir tehlike anlamına geliyor.

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