Dünya Gönüllü Kan Bağışçılar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda Kan Bağışı Etkinliği yapıldı

Dünya Gönüllü Kan Bağışçılar Günü dolayısıyla bugün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar himayelerinde ve Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın iş birliği ile Cumhurbaşkanlığı’nda kan bağışı etkinliği düzenlendi.



Kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Thalassemia hastalığı ve kalıtsal kan hastalıklarında dolayı kan bağışının hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.



ÇİĞDEM BEŞEVLERLİ: “KAN STOKLARI YETERLİ DEĞİL”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Thalassemia Derneği Asbaşkanı Çiğdem Beşevlerli, thalassemia hastalarının tedavisinde düzenli kan transfüzyonunun sağlanmasının en önemli nokta olduğunu belirterek, kan ihtiyacının kan bankası ve K.T. Kızılay ekiplerinin gönüllü bağışçılar ve askeri birliklerden toplanan kan ile karşılandığını söyledi. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde, kan stoklarının yeterli olmadığını kaydeden Beşevlerli, derneğin Gönüllü Kan Bağışçıları Birimi’nin de thalassemia hastaları için gönüllü kan bağış kampanyaları düzenlediğini belirtti.



AHMET VAROĞLU: “HALK GÖNÜLLÜ BAĞIŞ YAPMALI”

Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu etkinlikteki konuşmasında, güvenli ve kaliteli kanın sağlanması ve ihtiyacı olanlara kan bağışı yapan donörlere ve bu etkinliğe katkı yapan Cumhurbaşkanının eşi Sibel Tatar’a, Dr. Füsun Yıldız’a, Prof. Dr. Erol Baysan’a ve emeği geçenlere teşekkür ederek, thalassemia hastaları için kan bağışının önemine vurgu yaptı. Ülkenin kan bağışının yeterli olmadığına değinen Varoğlu, ihtiyaç olan kanın sağlanması için halkın gönüllü kan bağışı yapmasının gerektiğini ifade etti.



PROF. DR. FÜSUN YILDIZ: “KAN VERME SAĞLIKLIDIR”

Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız ise konuşmasında, Bilim ve Sağlık Komitesi’nin son altı ayda dördüncü etkinliğini düzenliyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, thalassemia hastalığının KKTC için önemli bir konu olduğunu ve bu konuda yapılan mücadelede önemli kazanımlar sağlandığını söyledi. “Kan bağı, can bağı” olduğunu ifade eden Yıldız, kan vermenin insani bir konu olduğuna ve kan verene sağlık kattığına işaret etti.



DEREN OYGAR: “KAN BİLEŞENLERİ YASASI TAMAMLANINCA YASAL BOŞLUKLAR İYİLEŞECEK”

KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar konuşmasında, Sağlık Bakanlığı’nda kurulan Kan Bağışçıları Birimi ile kan bağışının ülkemizde daha aktif hale gelmesini sağlamayı ve sosyal olarak farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtti. Oygar, Kan Bileşenleri Yasası’nın meclisten geçip tamamlanınca kan bağışı konusundaki yasal boşlukların daha iyi hale geleceğini kaydetti ve kan bağışının hayat kurtardığını vurguladı.





SİBEL TATAR’IN MESAJI: “VERİLECEK BİR ÜNİTE KAN İLE ÜÇ CANA UMUT OLUN”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın gönderdiği mesaj da etkinlikte okundu. Sibel Tatar mesajında, canla başla organizasyon için çalıştığı etkinlikte bulunamadığı için duyduğu burukluğu ifade ederek, tüm vatandaşları kan bağışı için hassas olmaya çağırdı ve “Verecekleri bir ünite kan ile üç cana umut olsunlar” dedi.



CUMHURBAŞKANI TATAR: KKTC HALKI SAĞLIĞA, BİLİME ÖNEM VERİYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Gönüllü Kan Bağışçılar Günü’nde kan bağışı konusunda büyük emeklerle çalışmalar yürüten herkese, Sağlık Bakanlığı’na, Thalassemia Derneği’ne, K.T. Kızılayı’na, Bilim ve Sağlık Komitesi’ne ve komutanlara teşekkür etti.



Eksik olan yasal düzenlemelerle kan miktarının artırılması için çeşitli düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, farklı etkinliklerle kan bağışlamanın öneminin toplumun bilincine getiriliyor olduğunu söyledi. Eğitim kurumlarından başlamak üzere, bunun bir görev olduğunun bilinciyle kan verenlerin hem başkalarının hayatına hem de kendilerine sağlık kattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, kan bağışının daha fazla yaygınlaşması için kurum ve kuruluşların bu yönde çalışmaları gerektiğini belirtti. Kurum ve kuruluşlarıyla KKTC’nin bir devlet olarak gereğini yapmaya çalıştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizde çok değerli doktorların yaptığı çalışmalar sonrası thalassemia bilincinin ortaya çıktığını söyledi.



Aşıların artmasıyla pandemi sürecinin hafiflemesiyle ekonominin kapıları açmasının umut verici olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, genel anlamda KKTC’nin sağlığa, bilime, sağlık çalışanlarına ve uzmanlarına verdiği önemin altını çizdi.

KKTC halkının kurum ve kuruluşlarıyla duygu ve hassasiyetiyle tüm bu çalışmaları yürüttüğü mesajını dünyaya vererek, ihtiyaç duyan insanlara kan bağışının sağlanmasının gerekliliğine ve yapılan çalışmalara verdiği öneme vurgu yaptı.



Etkinliğin sonunda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk adına 28. Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal ve Bilim ve Sağlık Komitesi Başkanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, kan bağışçılarına ve özverili çalışmaları ile geçmişten günümüze kadar katkı koyanlara teşekkür belgeleri verdi.