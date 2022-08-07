Dünya hızlanıyor dengeler bozulacak

Bilim insanları, Dünya'nın dönüş hızının giderek arttığını ortaya koyan bir çalışma yayınladı. Uzmanlara göre bu artış, gündelik hayatımızı olumsuz etkileyebilir. Çalışmanın altında imzası bulunan isimlerden Leonid Zotov, CNN TÜRK'ten Hilken Doğaç Boran'a konuştu. Dünya'nın hızlanmasının, bankacılık ve GPS küresel gibi sistemleri bozabileceğini söyledi.

İnsanlığın yuvası olan Dünya, her geçen yıl daha da hızlı dönmeye başladı. Yalnızca birkaç milisaniyelik bu artış, kullandığımız küresel sistemleri tepetaklak edebilir.

DÜNYA NEDEN GİDEREK HIZLANIYOR?

Dünya'nın dönüş hızındaki artışı araştıran bilim insanlarından Leonid Zotov, CNN TÜRK'e konuştu. Küresel sistemler tarafından kullanılan "evrensel koordineli zaman" adı verilen zaman ölçeğinden 1 saniye eksiltilmesi gerekebileceğini söyledi. "2016'da uzun vadeli etkilerden dolayı dünya hızlanmaya başladı. Bilim insanları buna henüz net bir cevap bulamadı. General olarak Dünya'nın içinde, çekirdek bölümünde bir değişim olduğunu düşünüyoruz. Bazen Ulusal Dünya Dönme Servisi, 31 Aralık'ta eş güdümlü evrensel zamana bir saniye ekliyor. Bu, dünya çapında kullandığımız bir atom saati ölçeği. Bu sayede atom saatini dünyanın dönüşüne göre ayarlayabiliyoruz. Burada ilginç olan şey şu; Dünya hızlanıyor. Bu yüzden bir saniye eksiltmemiz lazım. Artık değil de 'eksik saniye' diyebiliriz buna. Bu da tarihte ilk defa yapılacak bir şey olur" dedi.

"BANKACILIK VE GPS GİBİ SİSTEMLER ZARAR GÖREBİLİR"

Peki, 1 saniye hayatımızda neyi değiştirebilir? Zotov'a göre, 1 saniye eksiltilmesi durumunda bankacılık ve GPS gibi sistemlerde sorunlar ortaya çıkabilir:

"Artık saniyenin kaldırılması yeni bir girişim olacak. Bu, bir anda her şeyi bozacak değil tabii ki. Ancak bilgisayar ve GPS istasyonu gibi şeylerin yeni uygulamaya göre ayarlanması gerekecek. Bu artık saniye hep kullanılan bir şey. Ama artık bunu kaldırma zamanı gelmiş olabilir. Dünya'nın dönüş hızı ve atom saatlerini eş güdümlememeliyiz. Saniye eklememeli ya da çıkarmamalıyız. Çünkü bu bankalar, bilgisayarlar ve sunucular için sorun yaratabilir."