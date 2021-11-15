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Dünya İklim Zirvesi’nde nutku tutulan başkan konuştu

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Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği COP26 İklim Zirvesi önceki gün tamamlandı.
Dünya İklim Zirvesi’nde nutku tutulan başkan konuştu

Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği COP26 İklim Zirvesi önceki gün tamamlandı. Zirvenin karar metnine son dakikada Hindistan’ın müdahale ederek, kömür kullanımını bırakmak yerine “azaltma” kelimesini kullanma baskısı yapması üzerine adeta gözyaşlarına hakim olamayan zirve başkanı Alok Sharma, İngiliz basınına konuştu.

Hindistan ve Çin’in kömür konusundaki baskıcı tavırları dolayısıyla çok üzüldüğünü söyleyen Sharma, “Bu ülkeler, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek ülkelere neden böyle bir hamle yaptıklarını açıklamak zorundalar. Hindistan ve Çin, Glasgow’daki metini neden sulandırdıklarını yoksul ülkelere anlatmalılar. Onların bu tavrı beni çok üzdü” dedi.

Sharma, “Biz kömürü tarihe gömme yolundayız. Bu anlaşma üzerinden bunu yapabiliriz. Fakat Çin ve Hindistan’ın bu yaptıklarını neden yaptıklarını kendilerinin anlatmaları gerekecek” ifadesini kullandı.

Sharma, yoğun kömür kullanan Hindistan ve Çin’in metne müdahale etmeleriyle birlikte anlaşmanın suya düşeceğinden endişe ettiğini de söyledi. Sharma, “Eğer taviz vermeseydik ortada bir anlaşma ve metin de olmayabilirdi. İki yıllık yoğun çalışmayı kaybedebilirdik” ifadesini kullandı.

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