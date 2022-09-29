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“Dünya Kalp Günü” nedeniyle LAÜ Akademisyeni Açıkada açıklama yaptı

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Açıkada: Kalp sağlığı için fiziksel aktivite önemli
“Dünya Kalp Günü” nedeniyle LAÜ Akademisyeni Açıkada açıklama yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner Açıkada, “Dünya Kalp Günü” nedeniyle açıklamalarda bulunarak, kalbi korumak için yapılması gereken fiziksel aktiviteler hakkında önemli bilgiler aktardı.

 

Kalbi sağlıklı ve güçlü kılmanın en önemli yollarından biri fiziksel aktivite

“Kalp hastalıklarından ölenlerin sayısı hareketsizlik ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle her yıl artmaktadır. Her yaştan insana kalp ve dolaşım sistemlerini sağlıklı tutmaları ön görülür. Kalbi sağlıklı ve güçlü kılmanın en önemli yollarından birinin fiziksel aktivite olduğunu biliyoruz. Bunun için her yaştan insanın başta kalp ve dolaşım sistemini geliştirmesi için düzenli olarak fiziksel aktivite yapması önerilir. Kalbi ve dolaşım sistemlerini geliştirmek için yürüme, jogging, yüzme, bisiklet gibi 15-20 dakikadan az olmayan hafif ve orta şiddetlerde çalışma önerilmektedir” diyen Açıkada, sözlerine şöyle devam etti; Dünya Sağlık Örgütü, her yaştan insana sağlık açısından fiziksel aktivite önermekte ve haftada orta şiddette egzersizin toplam 150 dakikadan az olmaması üzerinde durmaktadır. Fiziksel egzersizin, başta kalp kası olmak üzere birçok kası ve organı güçlendirdiği belirtilmektedir. Fiziksel egzersizlerin başta kalp-dolaşım sistemi, vücudumuzdaki ana kas gruplarının güçlü olması, ana kas gruplarının esnekliği ve yenilen-içilen beslenme öğelerine dikkat edilerek fazla yağ ve kilo oluşturmamaya dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır.

   Açıkada, yapılan bir araştırmaya göre Türk toplumunun Avrupa ülkeleri içerisinde en hareketsiz olan ve fiziksel aktivite ve kondisyon düzeyi en kötü olan ilk üç ülkeden biri olduğunu belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti; Yine, yapılan çalışmalar insanların kilosu ve dış görüntüsü ne olursa olsun, fiziksel aktivite yapmalı ve kalbimizi korumalıyız. İnsan vücudu hareket ettikçe birtakım enzimler geliştirmekte ve bu enzimlerle daha rahat hareket etmekte, kendisini daha sağlıklı ve zinde hissedebilmektedir. Fiziksel aktivitenin maksimum kalp atım hızının %50’si ile %70’i arasında şiddetlerde yapılması ön görülmektedir. Bu şiddette çalışmalar kardiyo-vasküler açıdan sağlıklı olmayı sağladığı gibi, yağ yakmayı teşvik eden ve geliştiren çalışmalardır.

Son yıllarda her gün egzersiz yapma önerilmektedir

      “Dünya Sağlık Örgütü ve Spor Hekimleri her gün yaklaşık 30 dakika egzersiz yapmayı ön görmektedir. 1990’lı yıllarda haftada 2-3 fiziksel aktivite önerilirken, son yıllarda her gün egzersiz yapma önerilmektedir. Egzersiz konusunda yürüme, koşma, kayak, bisiklet, yüzme, fitnes, aerobik, tenis, futbol, basketbol ve daha birçok hoşa giden değişik egzersizler olabileceği konusunda dikkat çekilmektedir. Bu nedenle, genç yaşta hareketsizlik yüzünden yaşlanmamalıyız” diyen Açıkada, eski kuşaklar bir tarafa, yeni yetişen çocuk ve gençlere hareket etme alışkanlığını öğretmek ve günlük yaşantılarında fiziksel aktivite yapabilecekleri ortamı sağlamanın gerekliliğine dikkat çekti. Bu nedenle, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlere büyük iş düşmekte olduğunu belirten Açıkada, “Üniversitelerimiz, bulundurdukları genç nüfusa egzersiz ve spor yapma alışkanlığını verecek programlar yürütmelidir. Üniversite gençlerini sağlıklı bir kalp ve damar yapısı konusunda bilinçlendirmeli ve kalp sağlığının fiziksel aktiviteden geçtiği bilinç ve kültürünü yerleştirmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.   

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