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Dünya, Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a gönderilmesini böyle yorumladı

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2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayet davası bugün Türkiye’den Suudi Arabistan’a devredildi.
Dünya, Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan’a gönderilmesini böyle yorumladı

2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cinayet davası bugün Türkiye’den Suudi Arabistan’a devredildi.

Uluslararası kamuoyu, bu kararı manşetlerinden duyururken Kaşıkçı’nın davasının Suudi Arabistan’a gönderilmesini İngiliz haber ajansı Reuters kapsamlı bir analizle mercek altına aldı.

İngiliz  haber ajansı, “Dört yıl önce İstanbul’da Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasında öldürülmesi uluslararası kamuoyundan tepki toplamış ve Veliaht Prens Selman’ın üzerinde baskı yaratmıştı. Türk yetkililer Kaşıkçı’nın öldürülüp parçalara ayrıldığına dair bir düşüncelerinin olduğunu açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suudi hükümetinden üst seviyelerden infaz emri geldiğini dile getirmişti” hatırlatmasını yaptı.

ABD, PRENS SELMAN’I SUÇLAMIŞTI

Reuters haber ajansı, Türkiye’nin bu kararının insan hakları örgütlerinin tepkisini çektiğini yazarken, Ankara’nın Riyad yönetimi ile ilişkileri kuvvetlendirmeye başladığı bir dönemde bu kararın geldiğine dikkat çekti.

Bir yıl önce ABD istihbaratının hazırladığı bir raporda Prens Selman’ın Kaşıkçı’yı öldürme ya da yakalama operasyonuna onay verdiği öne sürülürken, “Kaşıkçı’nın ölümü ve suçlamalar bölgedeki iki Sünni güç arasındaki ilişkileri bozdu ve Suudi Arabistan, gayrı resmi olarak Türk mallarını boykot etti. Ankara’nın Riyad’a ihracatının yüzde 90’ı durdu. Fakat ekonomiyi canlandırmak için yatırıma ihtiyacı olan Ankara, son bir yılda Riyad ile yaraları sarma yolu aradı” yorumunu yaptı.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

İngiliz haber ajansı Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen ay Türkiye ile Suudi Arabistan arasında “pozitif diyalog” kurmaya devam ettiğine dair açıklamasına da yer verilirken, her iki ülkenin dışişleri bakanlarının da iki hafta önce görüştüğü ve ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda karar alındığını da hatırlattı.

Erdoğan Şubat ayında, “Biz Suudi Arabistan’la da olumlu diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde somut adımlarla ilerleme arzusundayız. Suudi Arabistan ile bu süreci olumlu istikamette geliştirelim istiyoruz” demişti.

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