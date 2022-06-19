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Dünya kavruluyor

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Avrupa ve ABD’yi sıcak hava dalgası vurdu, termometreler rekor seviyeleri gösterdi. Aşırı sıcaklıklar yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok kentte turuncu alarm verildi. Orman yangınları ve kuraklığa karşı uyarı yapıldı.
Dünya kavruluyor

Avrupa ve ABD’yi sıcak hava dalgası vurdu, termometreler rekor seviyeleri gösterdi. Aşırı sıcaklıklar yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok kentte turuncu alarm verildi. Orman yangınları ve kuraklığa karşı uyarı yapıldı.

ALMANYA: 38 DERECE

Nehir kenarında izdiham oldu

Ülkenin güney kesiminde sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıktı. Orman yangını riskine karşı önlemler artırıldı.

İNGİLTERE: 34 DERECE

Yılın en sıcak günleri yaşanıyor

İngiltere'de 34 dereceyle yılın en sıcak günü kaydedildi. İnsanlar plajlara, havuzlara ve parklara akın etti.

FRANSA: 41 DERECE

14 kentte kırmızı alarm ilan edildi

Başkent Paris ve bazı kentlerde trafiğe çıkış kısıtlandı.
Dış mekanlarda ve klimasız yerlerde etkinlikler ertelendi.

BELÇİKA: 35 DERECE

Belçikalılar okyanus kıyılarına yöneldi

Hava sıcaklıkları 35 dereceyle haziran ayı rekoru kırdı. Halkın sahillere gidebilmesi için tren seferleri artırıldı.

İTALYA: 36 DERECE

Kentlerde su tasarrufu uyarısı yapıldı

İtalya'da birçok kent için kuraklık alarmı verildi. Ülkenin en büyük ırmağı Po yüzde 72 hacim kaybetti.

İSVİÇRE: 37 DERECE

Sıcak hava bir haftadır esir aldı

İsviçre 1 haftadır kavruluyor. Sıcaklıklar 37 dereceyle rekor kırdı. Hükümet ülkede alarm seviyesini 3'e çıkardı.

İSPANYA: 46 DERECE

İspanyollar en sıcak haziranı yaşıyor

Son 20 yılın en sıcak haziran ayı yaşanıyor. Başkent Madrid 46 dereceyi gördü. 16 bölgede yangın çıktı.

HIRVATİSTAN: 35 DERECE

Turistik kentte sokaklar boşaldı

Hırvatistan'da hava sıcaklıkları 35 dereceyi gördü. Dubrovnik'te yaşlılara sokağa çıkmama uyarısı yapıldı.

ABD: 40 DERECE

Sıcaktan bunalan için buz gibi otobüs

Teksas'ta halkın serinlemesi için klimalı otobüsler tahsis edildi. Bazı bölgelerde su rezervi sorunu yaşanıyor.

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