Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün raporuna göre Kıbrıs, 'su kıtlığı riski listesinde' 164 ülke arasında 19. sırada

Küresel ısınma ve iklim değişikliği susuzluk riskini de beraberinde getiriyor. ABD merkezli dünya kaynakları enstitüsünün son raporu dünya nüfusunun neredeyse dörtte birinin su kıtlığı riski ile karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Rapora göre Kıbrıs, 'su kıtlığı riski listesinde' 164 ülke arasında 19. sırada.

Dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri su kıtlığı riski ile karşı karşıya. Bu açıklama ABD merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne ait.

Küresel bir rapor yayınlayan kuruluş, tatlı su kaynaklarının tehlikeli biçimde tükendiği uyarısında bulundu. Su kıtlığı riski listesinin ilk beş sırasında Katar, İsrail, Lübnan, İran ve Ürdün var.

En sıkıntılı 17 ülkenin 11'i Orta Doğu'da

Verilere göre dünyada 17 ülkede aşırı düzeyde su sıkıntısı yaşanıyor. Bunlar sırasıyla Katar, İsrail, Lübnan, İran, Ürdün, Libya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Eritre, Birleşik Arap Emirlikleri, San Marino, Bahreyn, Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Umman ve Botswana. Araştırmalar, bu ülkelerdeki temiz içme suyunun yüzde 80 oranda tarım, sanayi ve şehir belediyeleri tarafından kullanıldığını ortaya koyuyor.

WRI Başkanı Andrew Steer kimsenin konuşmadığı temiz içme suyu sorununun, dünyada yaşanan bir numaralı kriz olduğunu belirterek, "Bu sorunun sonucu olarak ortaya gıda sıkıntısı, iç karışıklıklar, göç ve mali istikrarsızlık görülüyor." diyor.

Kıbrıs listede 19 . sırada, 2. en riskli kategoride

WRI'nın listesinde dört ayrı kategori bulunuyor. 17 ülkenin 'aşırı yüksek derecede' gösterildiği listede, Kıbrıs ikinci kategoride yani 'yüksek derecede su sıkıntısı çeken ülkeler' arasında yer alıyor.

Türkiye'nin de bulunduğu 2'inci kategoride Yunanistan, Suriye, Irak, Ermenistan gibi komşu ülkeler var.