  • BIST 99.789
  • Altın 262,233
  • Dolar 5,4831
  • Euro 6,1333
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün raporuna göre Kıbrıs, 'su kıtlığı riski listesinde' 164 ülke arasında 19. sırada

» »
Küresel ısınma ve iklim değişikliği susuzluk riskini de beraberinde getiriyor. ABD merkezli dünya kaynakları enstitüsünün son raporu dünya nüfusunun neredeyse dörtte birinin su kıtlığı riski ile karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.
Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün raporuna göre Kıbrıs, 'su kıtlığı riski listesinde' 164 ülke arasında 19. sırada

Rapora göre Kıbrıs, 'su kıtlığı riski listesinde' 164 ülke arasında 19. sırada.

Dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri su kıtlığı riski ile karşı karşıya. Bu açıklama ABD merkezli Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne ait.

Küresel bir rapor yayınlayan kuruluş, tatlı su kaynaklarının tehlikeli biçimde tükendiği uyarısında bulundu. Su kıtlığı riski listesinin ilk beş sırasında Katar, İsrail, Lübnan, İran ve Ürdün var.

En sıkıntılı 17 ülkenin 11'i Orta Doğu'da

Verilere göre dünyada 17 ülkede aşırı düzeyde su sıkıntısı yaşanıyor. Bunlar sırasıyla Katar, İsrail, Lübnan, İran, Ürdün, Libya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Eritre, Birleşik Arap Emirlikleri, San Marino, Bahreyn, Hindistan, Pakistan, Türkmenistan, Umman ve Botswana. Araştırmalar, bu ülkelerdeki temiz içme suyunun yüzde 80 oranda tarım, sanayi ve şehir belediyeleri tarafından kullanıldığını ortaya koyuyor.

WRI Başkanı Andrew Steer kimsenin konuşmadığı temiz içme suyu sorununun, dünyada yaşanan bir numaralı kriz olduğunu belirterek, "Bu sorunun sonucu olarak ortaya gıda sıkıntısı, iç karışıklıklar, göç ve mali istikrarsızlık görülüyor." diyor.

 

suk.png

Kıbrıs listede 19 . sırada, 2. en riskli kategoride

WRI'nın listesinde dört ayrı kategori bulunuyor. 17 ülkenin 'aşırı yüksek derecede' gösterildiği listede, Kıbrıs ikinci kategoride yani 'yüksek derecede su sıkıntısı çeken ülkeler' arasında yer alıyor.

Türkiye'nin de bulunduğu 2'inci kategoride Yunanistan, Suriye, Irak, Ermenistan gibi komşu ülkeler var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İklim Krizi - Temmuz 2019, dünyada bugüne dek 'kaydedilen en sıcak ay' olabilir02 Ağustos 2019 Cuma 17:12
  • Balinanın deniz aslanını 'yutma' anı görüntülendi31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:11
  • Britanyalı aktivist 6 bin 863 kilometre pedal çevirdi; plajlardan 3.4 ton plastik topladı30 Temmuz 2019 Salı 21:30
  • Beton mikseri, kuşlar yuva yaptığı için 22 gündür çalıştırılmıyor30 Temmuz 2019 Salı 21:30
  • Küresel ısınma emsalsiz boyutta: Tarihin en sıcak Temmuz ayı yaşanıyor25 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
  • Marmaris’te misinalara dolanan caretta caretta kurtarıldı22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:29
  • Kanada’da binlerce somon balığı, helikopterle yumurtlama alanına taşınacak22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
  • Parçalı ay tutulması bu gece gerçekleşecek.. Ay tutulması hakkında bilinmesi gerekenler16 Temmuz 2019 Salı 20:00
  • 'Porno izlemek Belçika kadar karbondioksit üretiyor'16 Temmuz 2019 Salı 11:39
  • Yardım etmeleri için insanlara yaklaşan 'deniz şeytanı' böyle görüntülendi15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti