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Dünya koronavirüs alarmında, tedbirler en üst seviyede

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Dünya koronavirüs alarmında, tedbirler en üst seviyede
Dünya koronavirüs alarmında, tedbirler en üst seviyede

Yeni tip koronavirüs (COVID-19), tüm dünyaya yayılıyor. Ülkeler salgından korunmak için önlemlerini günden güne artırıyor.

Sahraaltı ülkesi Mali’de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle toplu taşımada ek tedbirler alındı.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke çapında minibüs ve otobüslerde yolcular arasında birer metre mesafe bırakılması zorunluluğu getirildi.

Bu araçlardaki kapasitenin yarısından fazla yolcu alınması yasaklanırken, taksi ve özel otomobillerde şoför dahil yolcu sayısı 3, iki tekerlekli taşıtlarda ise sürücü haricinde tek yolcuyla sınırlandı.

Diğer yandan, ülkedeki COVID-19 vaka sayısı 9 artarak 11’e yükseldi.

Hükümetten yapılan açıklamada, ilk 2 vakanın çarşamba görüldüğü ülkede, son iki günde 9 yeni vakanın daha tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca virüse yakalananların temas ettikleri kişileri arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

COVID-19’un yayılmasını önleme amacıyla gece sokağa çıkma yasağı ilan edilen ülkede, genel seçimler planlandığı gibi pazar günü yapılacak.

Senegal’de 14 yeni vaka

Öte yandan, Batı Afrika ülkesi Senegal’de son 24 saatte yapılan 144 COVID-19 testinden 14’ü pozitif çıktı.

Vakalardan 11’i yurt dışından gelen, 2’si durumu izlenen kişilerde görülürken, 1 kişinin hiçbir temas hikayesi olmadığı belirlendi.

Diğer yandan, tedavi gören 2 hasta daha iyileşti. Böylece salgının ülkeye girişinden bu yana tespit edilen 119 vakadan 11’i iyileşti.

BAE’de koronavirüs vakası 405 oldu 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede COVID-19 kaynaklı 2 can kaybı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte vaka sayısının 72 artarak 405’e yükseldiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hastalardan birinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 8’e çıktığı belirtildi.

Son 24 saatte ülkede 23 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 391’e yükseldiği bildirilen açıklamada, bugüne kadar 23 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece virüsün yol açtığı ölümlerin sayısı 92’ye çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 3 bin 417’ye ulaştı.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart’ta acil durum ilan edilmişti.

Brezilya Kongresinin alt kanadı Milletvekilleri Meclisinde geçen hafta onaylanan ve ülkede “felaket durumu” ilan edilmesini içeren kararname, Kongrenin üst kanadı Senato üyelerinin video konferans yöntemiyle düzenlediği oturumda oy birliğiyle kabul edilmişti. 

Şili’de sokaklar boş kaldı

Güney Amerika ülkesi Şili’nin başkenti Santiago’da ve çevre illerde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle genel karantina uygulamasının ardından sokaklar kısmen boş kaldı.

Sahraaltı Afrika ülkesi Burkina Faso’da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan testlerde 28 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede COVID-19 nedeniyle dünden bu yana 2 ölüm gerçekleştiği, 2 hastanın da iyileştiği ifade edildi.

Sahra altında salgından en fazla etkilenen ülke olan Burkina Faso’da toplam 180 vaka görüldü, bunların 9’u ölümle sonuçlanırken, 12 vaka da iyileşerek taburcu edildi.

Diğer yandan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, COVID-19 salgınının ülkede yayılmasını önlemek için ülkede 30 günlük sağlık acil durumu ilan ettiğini duyurdu.

Conde ulusal televizyondan yaptığı açıklamada, kara sınırlarının ticari geçişler hariç tüm geçişlere kapatıldığını, toplu taşımada taksi ve otomobillere şoför dahil 3 yolcu, motorsiklete 1 yolcu, minibüslere de 7-8 yolcu sınırlaması getirildiğini kaydetti.

Okul, ibadet yerleri, sinema, tiyatro, eğlence mekanları gibi umuma açık yerlerin 2 haftalığına kapandığını aktaran Conde 20’den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı ve ülkede düzenlenmesi planlanan uluslarararası konferansların iptal edildiğini veya ertelendiğini vurguladı.

Ülkede şu ana kadar 8 koronavirüs vakası görüldü.

Kanada’da ölenlerin sayısı 53’e yükseldi

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı ve Kanada Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, ülke genelinde COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 292’den 4 bin 644’e çıktı. COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise 20 artarak 53 oldu.

Bu arada, eşi Sophie Trudeau’nun COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine, 12 Mart’ta kendisini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, doktorlarının tavsiyesi üzerine 14 günlük zorunlu tecrit süresi dolmasına rağmen evden çalışmaya devam edeceğini açıkladı

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