Dünya koronavirüse karşı önlem alıyor

Koronavirüs Çin dışında da yayılmaya devam ederken birçok ülke önlemlerini artırıyor. Bazı ülkeler Çin’den gelenlere giriş yasağı getirdi. Vuhan'daki Komünist Parti ise önlem almakta geç kaldıklarını kabul etti.

Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan ve son olarak Rusya ile İsveç'teki vakalarla birlikte 20 ülkeye yayılan virüs nedeniyle birçok ülkede salgına karşı önlemler sıkılaştırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün küresel çapta acil durum ilan etmişti. Buna göre ülkelerin virüsün sınırlarının dışına yayılmaması için gerekli önlemleri alması gerekiyor. DSÖ'de alınan karar tüm ülkeler için bağlayıcı bir nitelik taşıyor.

Moğolistan ve Singapur, Çin'den gelenlerin ülkeye girişine izin vermezken ABD Dışişleri Bakanlığı da Çin'e yönelik seyahat uyarısını güncelledi. Vatandaşlarına Afganistan, Irak ve İran'a yönelik olduğu gibi Çin'e de seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti. ABD, Çin'de buluna vatadaşlarından da en kısa sürede ülkeden çıkmalarını istedi.

ABD'nin önlemleri Pekin yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. Pekin, kimi ABD'li yetkililerin açıklamalarını sert dille eleştirerek sarf edilen sözlerin ve sergilenen tutumun "gerçeği yansıtmadığını ve ölçülü olmadığını" savundu.

İtalya da önlemlerini sıkılaştıran ülkeler arasında. Ülkede iki koronavirüs vakasının tespit edilmesi sonrası acil durum ilan edildi. Endonezya'da da Çinli bir şirketin 40 bin çalışanı karantina altına alındı.

Vuhan yönetimi: Salgına dönüşmeden önlem almalıydık

Virüsün çıkış yeri olan Hubei vilayetindeki 11 milyon nüfuslu Vuhan kentindeki karantina önlemleri sürüyor. Çinliler, Hubei'deki yerel yönetimi virüs ile ilgili bilgileri zamanında paylaşmamak ve önlem almamakla suçluyor. Çin Komünist Partisi'nin Vuhan'daki başkanı Ma Guoqiang, Cuma günü yaptığı açıklamada eleştirileri dikkate alarak virüs salgına dönüşmeden çok daha erken "sert önlemler" almaları gerektiğini kabul etti.

Virüs, Vuhan'da ilk olarak geçen Aralık ayında görülmüştü. Ancak sadece bir haftadan biraz uzun bir süredir karantina uygulaması devreye sokuldu. Ma Guoqiang, önlemlerin on gün önce bile devreye konmuş olması durumunda salgını belli ölçüde azaltmış olabileceklerini teslim etti. Vilayet genelinde, Vuhan ile birlikte birkaç kentte toplam 56 milyon kişi karantina şartlarında yaşıyor.

Birçok ülke Vuhan başta olmak üzere Hubei vilayetindeki vatandaşlarının tahliyesini sürdürüyor. Almanya da bu ülkeler arasında yer alıyor. Köln'den Cuma günü kalkan askeri bir uçak Vuhan'daki Alman vatandaşlarını alıp Cumartesi günü Frankfurt'a getirecek. Gelen yolcular önce belirli bir süre karantina altında tutulacak. Karantina süresinin iki hafta olabileceği belirtiliyor. Öte yandan Almanya'da Cuma günü altıncı koronavirüs vakası tespit edildi.

Fransa da aralarında virüs belirtileri tespit edilen bir kişinin de olduğu 200 vatandaşını, İngiltere de 83 vatandaşını ülkelerine getirdi.

AB Komisyonu'ndan aşı için destek

Koronavirüse karşı etki gösterecek bir aşı için de çalışmalar sürüyor. AB Komisyonu, koronavirüse karşı etkili olacak aşı için 10 milyon euro bütçe ayırdığını açıkladı. Bütçenin olası felaketlere karşı acil para verilmesine olanak sağlayan Horizon 2020 araştırma programından ayrılacağı belirtildi.

Çin'den yapılan açıklamaya göre, Hubei vilayetinde hayatını kaybedenler 213'e ulaştı. Sayı hemen her gün artıyor. Şimdiye kadar vilayette yaklaşık 10 bin vaka tespit edildi.