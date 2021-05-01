  • BIST 1.398
  • Altın 471,341
  • Dolar 8,2635
  • Euro 9,9422
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKoronavirüs önlemlerine ilişkin yeni kararlar açıklandı!

Dünya Kovid-19 aşılarına 2025'e kadar 157 milyar dolar harcayacak

» »
Sağlık sektöründe veri hizmeti sağlayan ABD menşeli IQVIA Holdings'in yayımladığı rapora göre, 2025'e kadar dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için 157 milyar dolar harcanacak.
Dünya Kovid-19 aşılarına 2025'e kadar 157 milyar dolar harcayacak

Sağlık sektöründe veri hizmeti sağlayan ABD menşeli IQVIA Holdings'in yayımladığı rapora göre, 2025'e kadar dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için 157 milyar dolar harcanacak.

Raporda, 2022'nin sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanması ve aşı harcamalarının bu yıl itibarıyla 54 milyar doları bulması bekleniyor.

Dünya genelinde ilk Kovid-19 aşılarından sonra mevcut aşıların etki süreleri dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2 yılda bir ek aşı uygulamasının gerekebileceği belirtildi.

Artan rekabet ve üretim hacminin, aşı fiyatlarını düşürmesiyle 2025'te dünya genelinde aşı harcamalarının 11 milyar dolar seviyesine gerileyeceği kaydedildi.

Ay başında açıklama yapan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'de ilk tam aşılar tamamlandıktan sonra 9 ila 12 ay arasında bir ek aşıya ihtiyaç duyulması halinde hazırlıklı olacaklarını duyurmuştu. ABD'li Kovid-19 aşı üreticisi Pfizer da 12 aylık süre içinde ek bir aşının yapılması gerekebileceğini açıklamıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya genelinde 1,11 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı01 Mayıs 2021 Cumartesi 17:20
  • Ramazanda fonksiyonel beslenilerek vücudun bağışıklığının güçlendirilmesi önerisi01 Mayıs 2021 Cumartesi 16:40
  • Türkiye'de de ortaya çıkan Hint varyantı nedir; daha tehlikeli mi?30 Nisan 2021 Cuma 23:02
  • Kalp hastalarına 'Kovid-19 sürecinde tedavinizi aksatmayın' uyarısı30 Nisan 2021 Cuma 21:42
  • Dünya Kovid-19 aşılarına 2025'e kadar 157 milyar dolar harcayacak30 Nisan 2021 Cuma 21:32
  • Açık havada maske takmak Covid-19'a karşı etkili mi? Bilim insanları ne diyor?30 Nisan 2021 Cuma 18:30
  • Hastane yatağını başkasına bırakan 85 yaşındaki adam öldü: ‘Yaşayacağım kadar yaşadım’ demiş30 Nisan 2021 Cuma 17:30
  • Doçentten ‘Hindistan varyantı’ uyarısı: Vakalar patlayabilir30 Nisan 2021 Cuma 17:18
  • DSÖ: Gevşeyen ülke Hindistan’a döner30 Nisan 2021 Cuma 17:05
  • Dünya Sağlık Örgütü: Afrika'da Kovid-19 Vakalarının Sayısı Tespit Edilenden Daha Fazla30 Nisan 2021 Cuma 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti