 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.703
  • Altın 151,787
  • Dolar 3,6664
  • Euro 3,9037
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAvrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Dünya Kültür Mirası Günü DAÜ’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak

»
Dünya Kültür Mirası Günü DAÜ’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak
ICOMOS (International Council of Monuments Sites) örgütü öncülüğünde tüm dünyada 18 Nisan’da kutlanmakta olan Dünya Kültür Mirası Günü, bu yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde kutlanılacak...

 

Dünya Kültür Mirası Günü, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) DAÜ Kıbrıs Araştırmaları (DAÜ – KAM) öncülüğünde DAÜ Turizm Fakültesi, DAÜ Mimarlık Fakültesi, DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT – AG) ve DAÜ Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi’nin (DAÜ – DAKMAR) katkılarıyla kutlanacak. 18 Nisan 2017 Salı günü, Dünya Kültür Mirası Günü  nedeniyle ICOMOS tarafından belirlenmiş olan ‘Kültür Mirası ve Sürdürülebilir Turizm’ teması çerçevesinde düzenlenmekte olan ‘Kültür Mirası ve Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı’, Mimarlık Fakültesi Arch 018’de, 9:30 – 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bu günün kutlanmasındaki temel amaç, kültür varlıklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak ve toplum bilincinin oluşturulmasına katkı koymaktır. Bunun yanı sıra, tüm etkinliklerle  ülkenin en değerli varlıkları olan kültür varlıklarının korunarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için, sürdürülebilir turizm faaliyetlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna karar verilmiş, kurum, kuruluş ve toplumun dikkatinin çekilmesi hedeflenmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilk olarak 2011 yılından başlayarak her yıl, DAÜ Mimarlık Fakültesi ve DAÜ – KAM ortak etkinliği olarak düzenlenen paneller, fotoğraf sergisi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bilinç artırma etkinliği gibi farklı yöntemlerle kutlanmış olan 18 Nisan Dünya Kültür Mirası Günü, bu yıl, 18 Nisan 2017’de uzmanların katılımı ile gerçekleştirilecek ve sonuçlarının yayınlanacağı bir çalıştay ve 20 Nisan 2017 Perşembe günü de, Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda daha büyük bir katılımla gerçekleştirilecek olan ‘Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm Festivali” şeklinde kutlanacaktır. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” yarın başlıyor17 Nisan 2017 Pazartesi 12:49
  • Meral Akıncı, Güner Necat Kız İzci Tesisleri’nin açılışını yaptı17 Nisan 2017 Pazartesi 12:45
  • “Aykırı Dizeler” bu akşam...17 Nisan 2017 Pazartesi 12:41
  • Bellapaıs İlkbahar Müzik Festivali, yarın akşam başlıyor17 Nisan 2017 Pazartesi 11:40
  • GİBETSU’nun son oyunu “Baştan Çıkarma” Konya’da sahneleniyor16 Nisan 2017 Pazar 14:02
  • 15 Nisan Dünya Sanat Günü Gazimağusa’da da kutlandı16 Nisan 2017 Pazar 14:01
  • “Gece Gezintileri” yarın akşam tanıtılacak16 Nisan 2017 Pazar 13:07
  • Cumhurbaşkanlığı’nda sanatçılar için resepsiyon düzenlendi16 Nisan 2017 Pazar 12:12
  • Arter: “çocukların gelişimi ve yüzlerinin gülmesi için sanata ve spora destek vermeye devam edeceğiz.”15 Nisan 2017 Cumartesi 13:49
  • Lefke’de Pazartesi “Turizmde Markalaşma ve Sosyal Medya Kullanımı” konulu eğitim15 Nisan 2017 Cumartesi 12:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti