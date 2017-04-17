Dünya Kültür Mirası Günü DAÜ’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak

ICOMOS (International Council of Monuments Sites) örgütü öncülüğünde tüm dünyada 18 Nisan’da kutlanmakta olan Dünya Kültür Mirası Günü, bu yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde kutlanılacak...

Dünya Kültür Mirası Günü, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) DAÜ Kıbrıs Araştırmaları (DAÜ – KAM) öncülüğünde DAÜ Turizm Fakültesi, DAÜ Mimarlık Fakültesi, DAÜ Kentsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (DAÜ KENT – AG) ve DAÜ Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi’nin (DAÜ – DAKMAR) katkılarıyla kutlanacak. 18 Nisan 2017 Salı günü, Dünya Kültür Mirası Günü nedeniyle ICOMOS tarafından belirlenmiş olan ‘Kültür Mirası ve Sürdürülebilir Turizm’ teması çerçevesinde düzenlenmekte olan ‘Kültür Mirası ve Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı’, Mimarlık Fakültesi Arch 018’de, 9:30 – 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bu günün kutlanmasındaki temel amaç, kültür varlıklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak ve toplum bilincinin oluşturulmasına katkı koymaktır. Bunun yanı sıra, tüm etkinliklerle ülkenin en değerli varlıkları olan kültür varlıklarının korunarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için, sürdürülebilir turizm faaliyetlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna karar verilmiş, kurum, kuruluş ve toplumun dikkatinin çekilmesi hedeflenmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir ilk olarak 2011 yılından başlayarak her yıl, DAÜ Mimarlık Fakültesi ve DAÜ – KAM ortak etkinliği olarak düzenlenen paneller, fotoğraf sergisi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik bilinç artırma etkinliği gibi farklı yöntemlerle kutlanmış olan 18 Nisan Dünya Kültür Mirası Günü, bu yıl, 18 Nisan 2017’de uzmanların katılımı ile gerçekleştirilecek ve sonuçlarının yayınlanacağı bir çalıştay ve 20 Nisan 2017 Perşembe günü de, Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda daha büyük bir katılımla gerçekleştirilecek olan ‘Kültürel Miras ve Sürdürülebilir Turizm Festivali” şeklinde kutlanacaktır.