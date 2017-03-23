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Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5. hafta heyecanı

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Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5. hafta heyecanı
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5. hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla başlayacak.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5. hafta heyecanı, yarın 3 grupta oynanacak 9 karşılaşmayla başlayacak.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde yarın D, G ve I gruplarında 9 maç yapılacak.

I Grubu'nda yer alan A Milli Takım, yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Finlandiya'yı ağırlayacak. Karşılaşma, TV 8'den canlı yayınlanacak. Grupta TSİ 22.45'te oynanacak diğer maçlarda ise Hırvatistan ile Ukrayna ve Kosova ile İzlanda karşılaşacak.

Buffon 1000. maçına çıkıyor

İtalya Milli Takımı'nın tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon, G Grubu'nda yarın konuk edecekleri Arnavutluk karşısında profesyonel kariyerinin 1000. maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Juventus'ta 612, Parma'da 220 defa forma giyen 39 yaşındaki file bekçisi, Arnavutluk önünde şans verilmesi halinde İtalya Milli Takımı'nın kalesini 168. kez koruyarak kariyerindeki 1000. maça çıkmış olacak.

Gruplarda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

D Grubu:

20.00 Gürcistan-Sırbistan

22.45 Avusturya-Moldova

22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Galler

G Grubu:

22.45 İtalya-Arnavutluk

22.45 Liechtenstein-Makedonya

22.45 İspanya-İsrail

I Grubu:

20.00 Türkiye-Finlandiya

22.45 Hırvatistan-Ukrayna

22.45 Kosova-İzlanda

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