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Dünya Kupası'nda 3. takım belli oluyor!

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Hırvatistan ile Fas, Dünya Kupası üçüncülük maçına çıkacak
Dünya Kupası'nda 3. takım belli oluyor!

Katar’ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan ile Fas bu akşam karşı karşıya gelecek. Khalifa Stadı’nda oynanacak mücadele saat 18.00’de başlayacak. Mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetecek.

Hırvatistan ile Fas, Katar’daki Dünya Kupası’nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Fas’ta sakatlığı bulunan Romain Saiss bu mücadelede forma giyemeyecek.

HIRVATİSTAN İKİNCİ KEZ…

Hırvatistan, Fas karşısında kazanırsa 1998’den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak.

Hırvatistan yarı finalde Arjantin’e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Hırvatistan, Dünya Kupası macarasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada’yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu’nun lideri Japonya’yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya’yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

FAS’IN TARİHİ YÜRÜYÜŞÜ

Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa’ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi. Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası’na damga vurdu. Belçika’yı 2-0, Kanada’yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan “Atlas Aslanları”, son 16 turunda İspanya’yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz’i 1-0’lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

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