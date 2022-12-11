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Dünya Kupası’nda çeyrek final maçları unutulmaz anlara sahne oldu

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçları bekleniyor. Oynanan 4 çeyrek final karşılaşması da unutulmaz anlara sahne olurken yıllarca futbolseverlerin aklından çıkmayacak anlar fotoğraflara yansıdı.
Dünya Kupası’nda çeyrek final maçları unutulmaz anlara sahne oldu

Katar’ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final maçları sona erdi ve yarı finalistler belli oldu. Çeyrek final karşılaşmaları futbol tarihinde yerini alacak birçok unutulmaz anla hatırlanacak.

Katar’da yarı final eşleşmeleri Fas-Fransa ve Arjantin-Hırvatistan şeklinde oluştu.

Çeyrek final karşılaşmaları, Ronaldo ve Neymar’ın gözyaşları, Messi’nin Lous van Gaal ile tartışması, Fas’ın tarihi başarısı, Harry Kane’in kaçan penaltısı, Arjantinli oyuncuların, Hollandalıların önünden sevinerek geçmesi gibi hafızalarda uzun süre yer alacak anlara da sahne oldu.

FAS’IN TARİHİ BAŞARISI

Çeyrek finalde Portekiz’i eleyerek adını yarı finale yazdıran ilk Afrika ve Arap takımı olan Fas’ta oyuncular zaferlerini doyasıya kutladı.

Faslı oyuncular, Al Thumuma Stadı’ndaki galibiyetin ardından şükür secdesi yaptı. O anın fotoğrafları ve görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı.

RONALDO VE NEYMAR’IN GÖZYAŞLARI

Çeyrek finalde futbol dünyasının iki büyük yıldızı Cristiano Ronaldo ve Neymar turnuvaya gözyaşlarıyla veda etti.

Fas’a 1-0 kaybeden Portekiz’de Ronaldo, İsviçre maçında olduğu gibi bu karşılaşmada da yedekler arasında yer aldı ve ikinci yarıda oyuna girebildi. Beş Dünya Kupası’nda gol atan tek oyuncu unvanına sahip 37 yaşındaki Ronaldo, son Dünya Kupası’ndan elenmenin büyük üzüntüsünü yaşadı. Ronaldo, soyunma odası koridorlarından geçerken gözyaşlarını tutamadı.

Dünya Kupası’nın en büyük şampiyonluk adaylarından Brezilya’da da penaltılarda Hırvatistan’a elenmenin şoku vardı. Brezilya’da tüm gözlerin üzerinde olduğu takımın yıldızı Neymar, karşılaşmanın ardından sahada yaşadığı üzüntü objektiflere yansıdı. Oturduğu yerden kalkamayan Neymar, gözyaşlarına hakim olamadı. Brezilyalı oyuncuyu sakinleştirme çabaları da işe yaramadı ve gözyaşları arasında soyunma odasına gitti.

ARJANTİNLİLERİN HOLLANDALILARIN ÖNÜNDEN GEÇEREK SEVİNMESİ

Çeyrek finalin en sert maçlarının başında şüphesiz Hollanda-Arjantin karşılaşması geldi. Arjantin, 2-0 öne geçtiği maçta, Weghorst’un son dakikalarda attığı 2 golle şok yaşadı.

Uzatma bölümü de 2-2 sona eren maçta Arjantin penaltılarla turu geçmeyi başardı. Hollanda-Arjantin maçı iki takım oyuncuları arasındaki gerginliklerle de hatırlanacak. Yedek kulübelerinin de karıştığı tartışmalar sık sık yaşandı. Arjantin’in turu geçmesinin ardından bazı Arjantinli oyuncuların Hollandalı futbolculara bakarak ve bağırarak sevinmesi gerilimi arttırdı. Bu bölümde kartlar da havada uçuştu.

Messi’nin Hollanda Teknik Direktirü Louis van Gaal’in önünde kulaklarının arkasına elini götürerek hareket yapması ve maç sonunda Hollandalı bir oyuncuya sarf ettiği sözler spor kamouyunda uzun süre konuşuldu.

HARRY KANE’İN KAÇAN PENALTISI

Dünya Kupası tarihinde yıldız oyuncuların penaltı kaçırması akıllarda en çok kalan sahnelerden biridir. Roberto Baggio’nun akıllara kazınan penaltısı kadar olmasa da Harry Kane’in Fransa karşısında kaçırdığı penaltı da İngilizlerin akıllarından çıkmayacak gibi gözüküyor.

Fransa karşısında penaltıdan attığı golle takımına 1-1’lik beraberliği getiren Kane, normal sürenin bitimine 6 dakika kazanılan penaltıyı kullanmak için bir kez daha topu eline aldı. Kane, bu kez topu üstten auta gönderdi ve takımını yeniden beraberliğe taşıma şansını kullanamadı. Kalan dakikalarda İngiltere’nin beraberlik çabaları sonuç vermedi ve İngilizler 2-1’lik yenilgiyle yarı final hayallerine veda etti.

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