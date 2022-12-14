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Dünya Kupası'nda Fransa finalde

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa, turnuvada tarih yazan Fas'ı yarı finalde 2-0 yenerek adını finale yazdırdı. Fransa, finalde Arjantin ile karşılaşacak.
Dünya Kupası'nda Fransa finalde

Katar'daki Dünya Kupası'nda ikinci finalist belli oldu. Fransa ile Fas, Al Bayt Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Ramos yönetti.

Son şampiyon Fransa iki golle adını finale yazdırdı. Fransa'yı finale taşıyan golleri 5. dakikada Hernandez ile 79. dakikada Randal Kolo kaydetti. 

Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında rakiplerine geçit vermeyen Fas, bu maçta kalesinde iki gol birden gördü.

Öte yandan Fas, turnuvanın elemeleri ve Dünya Kupası'nda 13 maç sonra yenildi. Yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi Fas, bu maç öncesi İspanya ve Portekiz elemişti.

İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaştı. Ekipler turnuva dışında ise 5 kez karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Fransa kazandı, 2'si berabere sonuçlandı.Bu turu geçen Fransa, Arjantin ile 18 Aralık Pazar günü saat 22.00'de final mücadelesi verecek. Maçı kaybeden Fas ise Hırvatistan ile 17 Aralık Cumartesi günü üçüncülük maçına çıkacak.

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