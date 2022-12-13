Dünya Kupası’nda ilk finalist Arjantin-Hırvatistan maçıyla belli oluyor

Lionel Messi’li Arjantin mi, Luko Modric’li Hırvatistan mı? Bu sorunun yanıtı 22.00’de netleşecek. Tangocular 2014’ten bu yana ilk, Damalılar ise üst üste ikinci kez finale çıkmayı hedefliyor.

Dünya Kupası'nda uzun maratonun sonuna yaklaşıldı. 64 maçlık dev organizasyonun 61. maçında Arjantin ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Tangocuları, Lionel Messi sırtlıyor. 35 yaşındaki süper yıldız, geride kalan beş maçta dört gol attı, iki de asist yaptı. Futbolseverler, Cristiano Ronaldo'lu Portekiz'in elenmesinin ardından, Messi'nin koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da katıp katmayacağını merak ediyor. Turu geçerse bu ‘Leo Messi'nin en büyük futbol organizasyonundaki ikinci finali olacak. Arjantin ve Messi, son olarak 2014 Brezilya'da finale çıkmış ancak Almanya'ya 1-0 kaybetmişti.

37'SİNDE YİNE FORMDA

Hırvatistan’ın en büyük kozu ise takım oyunu ve Luka Modric; 37 yaşındaki orta saha, takımının hem en önemli futbolcusu hem de maestrosu… Modric, üst üste ikinci Dünya Kupası finalini arıyor. Hırvatistan, 2018 Rusya'da finale çıkmış ancak Fransa'ya 4-2 yenilmekten kurtulamamıştı. Hırvatlar, üst üste iki Dünya Kupası'nda finale ulaşan; İtalya, Hollanda ve Almanya'dan sonra dördüncü Avrupa ülkesi olmayı hedefliyor.

Stat: Lusail

Saat: 22.00

Hakem: Davide Orstao

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, MacAllister, De Paul, Paredes, Fernandez, Messi, Alvarez

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Kramaric, Perisic