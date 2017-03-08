Dünya Kupası'nda Rus taraftarların vuvuzelası: Zafer kaşıkları

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 Dünya Kupası maçlarında Rus taraftarların statlarda çalacağı müzik aletinin neye benzediği belli oldu.

Yeni müzik aletinin yaratıcısı Rustam Nugmanov Znak haber sitesine demecinde, Rus taraftarlar için geliştirdiği müzik aletine 'zafer kaşıkları' ismini verdiğini söyledi.

Nugmanov'un tasarladığı müzik aletinin, birbirine plastik bir parça ile tutturulmuş iki tahta kaşıktan oluştuğu görülüyor. Üzerine geleneksel motifler çizilen tahta kaşıklar, Rus kültüründe önemli bir yere sahip.​"Dünya kupalarında her ülkenin taraftarlarının kendi ulusal çalgısı vardı. Sözgelimi, Güney Afrikalı taraftarların vuvuzelası, Brezilyalı taraftarların caxirola'sı vardı. Rusya'da taraftarlar için Rus kültürünü yansıtan böyle bir enstrüman bulunmuyordu" diyen Nugmanov, Rus taraftarlar için müzik aleti tasarlama fikrinin de aklına bu nedenle geldiğini belirtti.​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen ay Rus taraftarlar için ulusal bir müzik aleti geliştirilmesini içeren bir projenin desteklenmesi için talimat vermişti. Proje kapsamında ayrılan fonlardan birinin Rustam Nugmanov isimli bir tasarımcıya verildiği belirtilmişti fakat o zaman bu müzik aletinin neye benzediği bilinmiyordu.