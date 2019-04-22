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Dünya liderlerinden Sri Lanka ile dayanışma mesajları

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Paskalya yortusunda peş peşe düzenlenen saldırılarla sarsılan Sri Lanka’ya dünya liderlerinden taziye ve dayanışma mesajları geldi.
Dünya liderlerinden Sri Lanka ile dayanışma mesajları

Paskalya yortusunda ardarda düzenlenen sekiz saldırıyla sarsılan Sri Lanka’ya dünya liderlerinden taziye ve destek mesajları geliyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel “Paskalya kutlamaları için toplanan insanların hain saldırıda bilinçli bir şekilde hedef alınmasının” kendisini şoke ettiğini kaydetti. Merkel dinlerle ilgili nefret ve hoşgörüsüzlüğün galip gelmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Sri Lanka’da düzenlenen saldırıları şiddetle kınadığını söyledi. Erdoğan, İngilizce ve Türkçe paylaştığı tweetlerde "Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da attığı tweette Sri Lanka’da kilise ve otellere düzenlenen korkunç saldırılarda hayatını kaybedenler için Amerikan halkının taziye dileklerini ileterek, "yardıma hazır olduklarını" ifade etti. ABD Başkanının saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısını yanlışlıkla "en az 138" yerine "en az 138 milyon" olarak yazması ise kullanıcıların tepkisini çekti.  

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Sri Lankalı mevkidaşına başsağlığı dileklerini ileterek, "Moskova’nın uluslararası terörizm ile mücadelede Sri Lanka’nın güvenilir partneri olarak kalmaya devam edeceğini" söyledi. Putin, bu "acımasız ve utanmaz" saldırının arkasında bulunanların hak ettikleri cezayı çekeceklerini ifade etti.

İngiltere Başbakanı Therasa May de saldırılara tepkisini Twitter üzerinden ifade etti. May attığı tweette, saldırıları "korkunç" olarak nitelendirerek taziye dileklerinde bulundu. May, "Hiç kimsenin ibadetini ederken bir daha korku duymaması adına dayanışma içinde olmalıyız" diye konuştu.

Geçen ay cami saldırılarında elli kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda’dan da Sri Lanka ile dayanışma mesajları geldi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern "Yeni Zelanda aşırıcılığın her türünü reddetmektedir, inanç özgürlüğü ve güven içinde ibadetten yanadır" diye konuştu.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka’da kilise ve otellere yönelik toplam sekiz saldırıda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu en az 156 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Başbakan Ranil Wickremesinghe düzenlenen "korkakça saldırıları" kınayarak bugün ulusal güvenlik konseyinin toplanacağını açıklamıştı.

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