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Dünya listelerine giren Fatih Bulut nota bilmiyor, yüzde 40 işitme kaybı var

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'Çok Sevdim Yalan Oldu' adlı şarkısıyla dünya listelerine giren Kayserili düğün şarkıcısı Fatih Bulut, aslında nota bilgisi olmadığını, hatta yüzde 40 işitme kaybı yaşadığını açıkladı.
Dünya listelerine giren Fatih Bulut nota bilmiyor, yüzde 40 işitme kaybı var

Ertem Şener’in BiPlay TV’de yayınlanan 'Sorgu Odası' programına konuk olan şarkıcı Fatih Bulut, 2 yaşında geçirdiği bir hastalık nedeniyle yüzde 40 işitme kaybı olduğunu açıkladı.

 

"Nota da bilmem, notasız okurum şarkıları” diyen Bulut, şöyle devam etti:

“Yakında 4 yeni şarkım çıkacak. Sevenlerim yine buna benzer bir eser istiyor, o da hazır; adı ‘Sultan Süleyman’ olacak."

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'İREM SAK'LA SANAL ALEMDE BİR ÖN GÖRÜŞMEMİZ OLDU'

Şarkının İrem Sak’ın yaptığı paylaşımla patladığını hatırlatan Fatih Bulut, sürpriz bir iş birliğinden de söz etti:

“Kendisiyle sanal alemde bir ön görüşmemiz oldu, ikinci klipte oynaması için teklifte bulunduk.”

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