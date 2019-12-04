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Dünya Madenciler Günü...Yerbilim Mühendisleri Odası: “CMC kabul edilebilecek bir durum değildir”

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Dünya Madenciler Günü...Yerbilim Mühendisleri Odası: “CMC kabul edilebilecek bir durum değildir”
Dünya Madenciler Günü...Yerbilim Mühendisleri Odası: “CMC kabul edilebilecek bir durum değildir”

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, Lefke İlçesindeki CMC’nin yarattığı çevre felaketinin, bölge halkı ve “Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs için kabul edilebilecek bir durum”olmadığını belirterek, CMC’nin yarattığı çevre felaketinin rehabilite edilmesi gerektiğini vurguladı.

Vadilili, Dünya Madenciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajında madenciliğin tarihsel sürecini özetleyen Vadilili, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nün Kıbrıs için ise; 1948’de CMC’deki emek sömürüsüne karşı verilen ortak mücadeleyi gerçekleştiren Kıbrıslıların başarısını simgelediğini kaydetti.

Vadilili, bu grev ve mücadele sayesinde çalışma hayatında angarya çalışma yerine günde 8 saat olan düzenli mesai sistemine geçildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“13 Ocak 1948’de başlayan grevde Kıbrıslı Türkler ve Elenler CMC (Cyprus Mines Cooperations) şirketinin emek sömürüsüne karşı 125 gün sürecek ortak mücadelesi Kıbrıs çalışma hayatında 4ay 4 gün süreyle tarihe geçen en önemli grevdir. Etnik köken gözetilmeden Türk ve Elen Kıbrıslı maden işçilerinin ortaklaşa olarak, emperyalizme ve sömürüye karşı ortak hareket etmeleri göze çarpan en önemli husustur. Greve 1300 Kıbrıslı Elen ile 700 Kıbrıslı Türk toplam 2000 işçinin katılımı, onların emeklerinin çalınmasına yönelik gösterdikleri büyük tepki ve öfkenin yansıması olmuştur.”

Vadilili, 1974 sonrasında madencilik faaliyetleri olarak nitelendirilebilecek taşocakçılığının çevreye olan toz ve görsel kirlilik gibi olumsuz etkilerinin halen devam ettiğine işaret ederek, “Maden ve Taş Ocakları Yasası”nın çevreye duyarlı düzenlemeleri içerecek şekilde bir an önce yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Vadilili, Lefke İlçesinde CMC sonrası bölge halkına bırakılan çevre felaketinin, CMC’den bölgeye kalan ve artık bir çevre felaketine dönüşen Lefke– Gemikonağı’ndaki bu alanların rehabilitasyonunun taş ocaklarının rehabilitasyonu gibi şart olduğunu, taş ocaklarının rehabilitasyonu için “Taş Ocakları Düzenleme ve Denetleme Tüzüğü” vasıtası ile belirli kurallar getirilmiş olmasına rağmen rehabilitasyonları için Orman Mühendislerinin, Peyzaj Mimarlarının da söz sahibi olacağı rehabilitasyon projelerine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bu kapsamda meslek örgütleri yanında siyasi iradeye de madencilik sektörünün düzenlenmesi ile ilgili çok fazla iş düştüğüne işaret eden Vadilili, camiasının  4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutladı, eski madenciler ile ilk Kıbrıslı Türk Maden Mühendisi olarak tarihte yerini alan odanın kurucu başkanı ve eski milletvekili Mehmet Öztürk’ü rahmetle andı.

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