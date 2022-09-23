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Dünya manzaralı otelin detayları ortaya çıktı

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Hilton otelleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yerini alması planlanan Starlab'ın odalarını, süitlerini ve dinlenme alanlarını tasarlayacağını duyurdu.
Dünya manzaralı otelin detayları ortaya çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun yerini alan Starlab, Hilton Otelleri tarafından tasarlanan lüks astronot süitlerine sahip olacak.

Daily Star’ın haberine göre, otel zincirinin bir sözcüsü, “uzaydaki insan deneyimini hayal edip uzun süreli konaklamaları daha konforlu hale getirmeyi” umduklarını söyledi.

Hilton, daha önce NASA ile uzayda duble çikolatalı kurabiye yapmak için de çalışmıştı, yani Starlab Uzay İstasyonu’nda kurabiyeler bile olabilir.

2027 YILINDA FIRLATILACAK

Voyager Space adlı özel bir şirket tarafından inşa edilen Starlab İstasyonu’nun, 2027 yılına kadar Dünya yörüngesine fırlatılması planlanıyor.

Starlab’ın, dört astronottan oluşan devamlı bir mürettebatı olacak ve biyoloji, botanik, fizik ve hatta açık bir çalışma alanına sahip olmalarına yardımcı olacak son teknolojili bir laboratuvarı da bulunacak.

Hilton’un şu anda Starlab Uzay İstasyonu’nun iç mekanıyla tam olarak ne yapmayı planladığı kesin olarak açıklanmadı. Özellikle de sıfır yerçekiminde uyuma kısıtlamaları göz önüne alındığında sunacakları hizmetler merak konusu olabilir.

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