Dünya medyası Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini böyle gördü

14 Mayıs seçimlerine günler kala Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı alması uluslararası kamuoyunda da büyük yankı uyandırdı…

İnce’nin açıklaması uluslararası medya kuruluşlarını da ikiye böldü… Bazı medya kuruluşları İnce’nin hamlesini “yeni bir belirsizlik yarattı” ifadesiyle duyururken bazı medya kuruluşları ise bu hamlenin Kılıçdaroğlu’na yarayacağını aktardı.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, “Türkiye cumhurbaşkanlığı adayı İnce, seçime günler kala çekildi” başlığıyla gelişmeyi duyururken, “Muharrem İnce, ana muhalefet partisinden ayrılarak 2021’de kendi partisini kurmuştu. Bu karar, rüşvet ve seks kaseti iddialarını yalanladıktan sonra geldi” ifadesine yer verdi.

Bloomberg gelişmeye geniş yer ayırdı.

Bloomberg’deki haberde, “İnce, pazar günü yapılacak seçimlerden çekilme kararı alarak Erdoğan karşısındaki adayların sayısını azalttı ve seçmenin nasıl oy vereceğine dair taze belirsizlik yarattı” denildi.

Bloomberg’deki haberde İnce hakkındaki iddiaların ardından bu kararın geldiği ve dün sağlık sorunları sebebiyle bazı mitinglerini iptal ettiği de hatırlatıldı.

FT: KILIÇDAROĞLU’NUN ŞANSINI ARTIRDI

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times da gelişmeye geniş yer ayırdı…

Gazetenin Türkiye muhabiri Adam Samson imzalı haberde, “Seçime günler kala Türkiye cumhurbaşkanı adayı yarıştan çekildi. İnce’nin çekilmesi muhalefetin adayı Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı koltuğundan etme şansını artırması bekleniyor” yorumu yapıldı.

Financial Times muhabiri, İnce’nin kararının Kılıçdaroğlu’na yarayabileceğini aktardı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters da, “Türkiye cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçime günler kala adaylıktan çekildi” başlığını kullandı.

Haberde, “Türkiye’deki dört cumhurbaşkanı adaylarından biri olan İnce, çekildi ve potansiyel olarak Erdoğan’ın ana rakibine destek sağladı” yorumu yapıldı.

Reuters’taki haberde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muhalefet eden aday, küçük bir partinin adayının aniden çekilmesiyle destek elde etti” denildi. Haberde yapılan anketlerde İnce’nin yüzde 5 oy alabileceği de hatırlatıldı.

AFP: SON DAKİKA İFADESİYLE DUYURDU

Fransız haber ajansı AFP de resmi Twitter hesabı üzerinden İnce’nin açıklamalarını “son dakika” ibaresiyle verdi.

AFP, Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesini bu cümleyle aktardı.

AFP’nin tek cümlelik paylaşımında, “Türkiye’nin üçüncü adayı cumhurbaşkanı seçimi yarışından ayrıldığını söyledi” denildi.

ZDF: 2018’DE ERDOĞAN YENMİŞTİ

Alman kamu kuruluşu ZDF de, “Türkiye’de seçim: İnce adaylıktan çekildi” başlığını kullandı.

Alman kamu kuruluşu gelişmeyi böyle duyurdu.

ZDF’nin internet sitesinde yayınlanan haberde, “İnce’nin yarıştan çekilmesiyle adaylık yarışında 3 kişi kaldı. Anketlerde oyların yüzde 2 ile 4’ünü alması beklenen İnce, 2018’de CHP tarafından aday gösterilmiş ve Erdoğan tarafından yenilgiye uğratılmıştı” hatırlatması yapıldı.

DER SPIEGEL: BİR DİĞER ADAY BUNDAN FAYDALANACAK

Almanya’nın önde gelen dergilerinden der Spiegel de gelişmeyi, “Erdoğan’ın rakibi İnce, yarıştan ayrıldı. Pazar günü yapılacak seçimlerden bir aday azaldı. Muharrem İnce, yarıştan ayrıldı. Muhalefet bloğundan bir diğer aday da bundan faydalanabilir” şeklinde duyurdu.

Pazar günü yapılacak oylamada kullanılacak oy pusulasında İnce’nin isminin yer alacağı belirtilirken, “İnce’nin çekilmesi olası olarak diğer muhalefet adayının işine yarayacak, özellikle Kılıçdaroğlu’na olabilir” denildi. Haberde, “Yapılan son anketlere göre Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın önünde ve İnce’nin çekilmesinden faydalanabilir” yorumu yapıldı.

BBC: DRAMATİK BİR ŞEKİLDE YARIŞTAN ÇEKİLDİ

İngiliz kamu kuruluşu BBC de gelişmeyi, “Muharrem İnce: Türk aday seçimden önce dramatik olarak çekildi” ifadeleriyle duyurdu.

Haberde, “Türkiye’nin son yıllardaki en başa baş cumhurbaşkanı seçimine 3 gün kala dört adaydan biri olan Muharrem İnce çekildi. İnce, muhalefetin oylarını böldüğü gerekçesiyle muhalefetin Erdoğan’ı yenmeye yönelik en büyük şans karşısında giderek artan bir baskı içerisindeydi” yorumu yapıldı.

AL-JAZEERA: MUHALEFETE OLASI BİR DESTEK

Katar merkezli medya kuruluşu Al-Jazeera da “son dakika” ibaresiyle İnce’nin açıklamalarını haberleştirdi…

Katar merkezli medya kuruluşu, “Son dakika” ibaresi ve bandıyla gelişmeyi duyurdu.

Al-Jazeera, “Seçime günler kala İnce adaylıktan çekildi” başlığını kullanırken, İnce’nin adaylıktan çekilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı koltuğundan etmek isteyen muhalefete olası bir destek sağladı” yorumunu yaptı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, “Türkiye’deki cumhurbaşkanı adayının çekilmesi Erdoğan’ın rakibine olası bir güç verebilir” başlığını kullandı.

CNN’deki haberde, İnce’nin çekilmesinin Kılıçdaroğlu’na etki edebileceği belirtildi.

CNN’deki haberde, “Anketler, İnce’nin açık ara farkla üçüncü olduğunu gösteriyordu. Bazı muhalefet yetkilileri onun Erdoğan karşıtı oyları bölmesinden endişe ediyordu” ifadesine yer verdi.