“Dünya Meteoroloji Günü” dolayısıyla fotoğraf yarışması düzenleniyor

Dünya Meteoroloji Günü” dolayısıyla Meteoroloji Dairesi ve Kıbrıs Türk Meteoroloji Mühendisleri Odası işbirliğiyle “Genç Gözüyle Bulutlara Bakış” konulu liseli öğrencilere yönelik fotoğraf yarışması düzenleniyor.

“Dünya Meteoroloji Günü” dolayısıyla Meteoroloji Dairesi ve Kıbrıs Türk Meteoroloji Mühendisleri Odası işbirliğiyle “Genç Gözüyle Bulutlara Bakış” konulu liseli öğrencilere yönelik fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Odadan yapılan açıklamaya göre, yarışmaya son katılım tarihi 15 Mart olarak belirlendi.

Sonuçları 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü’nde açıklanacak yarışmada, birinciye 600 TL, ikinciye 400 TL, üçüncüye 200 TL ödül verilecek. Yarışmada jüri özel ödülü ise 100 TL olacak.

Yarışma şartnamesi Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan temin edilebilecek.