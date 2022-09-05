  • BIST 3.222,74
  • Altın 1002.853
  • Dolar 18.19
  • Euro 17.9758
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

Dünya Motokros Şampiyonası sona erdi

» »
Spor turizminin en büyük etkinliklerinden dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Türkiye’de yapılan finaliyle sona erdi. Dünyaya Motokros Şampiyonası (MXGP) 2022 sezonu şampiyonu Honda’dan Slovak Tim Gajser oldu.
Dünya Motokros Şampiyonası sona erdi

Dünyanın en iyi motokrosçularının yarıştığı MXGP’nin Afyonkarahisar’daki finalinde 2022 sezonunun Dünya Motokros Şampiyonu (MXGP) belli oldu.

Bir önceki yarış Fransa’da şampiyonluğunu ilan eden Honda pilotu Tim Gajser şampiyon oldu. Rahat bir yarış geçirdiği Bitci MXGP Türkiye yarışını da ilk sırada tamamladı.

Yamaha’dan İsviçreli Jeremy Seewer, Dünya Motokros Şampiyonası podyumunda ikinci sırayı aldı.

Bitci MXGP TÜRKİYE yarışı, dünya sıralamasında üçüncü sırası için büyük mücadeleye sahne oldu. GASGAS’tan İspanyol Jorge Prado, Yamaha’dan Fransız Maxime Renaux ve Hollanda’dan Glenn Coldenhoff arasındaki kıyasıya rekabeti Jorge Prado kazanarak üçüncülüğü kazandı.

Markalar sıralaması ise, Yamaha, Honda, GASGAS şeklinde gerçekleşti.

BİTCİ MXGP TÜRKİYE’Yİ DE GAJSER KAZANDI

Bitci MXGP TÜRKİYE etabını aynı puanı alan Tim Gajser birinci, Jeremy Seewer ikinci, Kawasaki’den Fransız Romain Febvre üçüncü oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Osman ve Umut'lu Çamlıkspor, Balıkesir'de şampiyon22 Ağustos 2022 Pazartesi 08:45
  • Boran Kaçar ve Ersen Reynar şampiyon oldu22 Ağustos 2022 Pazartesi 08:41
  • Merve'li Dumlupınar, Balıkesir'de de şampiyon22 Ağustos 2022 Pazartesi 08:38
  • KKTC Su Sporları Federasyonu’ndan çok sert tepki21 Ağustos 2022 Pazar 21:42
  • KKTC’yi tercih eden Portekizli Millîlere ültimatom20 Ağustos 2022 Cumartesi 12:45
  • 65. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı18 Ağustos 2022 Perşembe 09:44
  • Lefkoşa ferdi darts ligi sona erdi. On ayağın sonunda şampiyon ÇINAROĞLU oldu!17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:07
  • kktf 2022 beach tennis toru 20 temmuz restoran cup tamamlandı15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:09
  • Töre: Ambargolar kimseyi yıldırmamalı10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:15
  • Son Dakika: KTFF Başkanı Sertoğlu'ndan Tatar'a çok sert "İslami Oyunlar" tepkisi!08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti