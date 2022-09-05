Dünya Motokros Şampiyonası sona erdi

Spor turizminin en büyük etkinliklerinden dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) Türkiye’de yapılan finaliyle sona erdi. Dünyaya Motokros Şampiyonası (MXGP) 2022 sezonu şampiyonu Honda’dan Slovak Tim Gajser oldu.

Dünyanın en iyi motokrosçularının yarıştığı MXGP’nin Afyonkarahisar’daki finalinde 2022 sezonunun Dünya Motokros Şampiyonu (MXGP) belli oldu.

Bir önceki yarış Fransa’da şampiyonluğunu ilan eden Honda pilotu Tim Gajser şampiyon oldu. Rahat bir yarış geçirdiği Bitci MXGP Türkiye yarışını da ilk sırada tamamladı.

Yamaha’dan İsviçreli Jeremy Seewer, Dünya Motokros Şampiyonası podyumunda ikinci sırayı aldı.

Bitci MXGP TÜRKİYE yarışı, dünya sıralamasında üçüncü sırası için büyük mücadeleye sahne oldu. GASGAS’tan İspanyol Jorge Prado, Yamaha’dan Fransız Maxime Renaux ve Hollanda’dan Glenn Coldenhoff arasındaki kıyasıya rekabeti Jorge Prado kazanarak üçüncülüğü kazandı.

Markalar sıralaması ise, Yamaha, Honda, GASGAS şeklinde gerçekleşti.

BİTCİ MXGP TÜRKİYE’Yİ DE GAJSER KAZANDI

Bitci MXGP TÜRKİYE etabını aynı puanı alan Tim Gajser birinci, Jeremy Seewer ikinci, Kawasaki’den Fransız Romain Febvre üçüncü oldu.