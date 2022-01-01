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Dünya nüfusu 2021'de 74 milyon artarak 7.8 milyara ulaştı

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Dünya nüfusu bu yıl 74 milyon artarak 7.8 milyara ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Nüfus Sayım Bürosu rakamlarına göre, 2021’de dünya nüfusunda yüzde 0,9 büyüme yaşandı.
Dünya nüfusu 2021'de 74 milyon artarak 7.8 milyara ulaştı

2022'de de dünya genelinde her saniye 4,3 doğum ve 2 ölüm beklendiği kaydedildi. ABD nüfusu 707 bin artarak 332,4 milyona çıktı. Ülkede nüfusun yıllık büyümesi 0,2 olarak ölçüldü.

ABD'de yeni yıldan itibaren doğum, ölüm ve uluslararası göçten her 40 saniyede bir kişinin nüfusa katılması bekleniyor. Yine ABD'de her dokuz saniyede bir doğum ve her 11 saniyede bir ölüm bekleniyor. Ayrıca her 130 saniyede uluslararası göçten bir kişinin nüfusa ekleneceği ifade ediliyor.

Çin ve Hindistan zirvede

Dünyada en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin ile Çin. Onu 1 milyar 380 milyon 4 bin ile Hindistan takip ediyor. ABD ise üçüncü sırada bulunuyor.

Bu arada 2020 TÜİK verilerine göre Türkiye, 83 milyon 384 binlik nüfusuyla dünyada 19. sırada yer alıyor.

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