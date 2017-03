Dünya omurilik felci için koşacak

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak için düzenlenen Wings For Life Dünya Koşusu, ikinci kez İzmir’in ev sahipliğinde gerçekleşecek.

7 Mayıs 2017 Pazar günü gerçekleşecek yarışta, yarışmacılar bambaşka bir yarış deneyimi yaşayacak. Wings for Life Dünya Koşusu’nun benzersiz bitiş çizgisi olan yakalama aracı bir kez daha İzmir sokaklarında olacak. Tüm dünyada aralarında Red Bull sporcusu Yağız Avcı, F1 pilotları David Coulthard, Max Verstappen ve Carlos Sainz gibi isimlerin olduğu sürücüler, önlerindeki binlerce katılımcıyı mümkün olduğu kadar uzağa ve hızlı koşmaları konusunda motive edecek.

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak için kurulan Wings For Life Vakfı’nın düzenlediği Dünya Koşusu, bu yıl 7 Mayıs'ta bir kez daha tüm dünyada aynı anda gerçekleşecek. 2017'de “Wings for Life” vakfı, çalışmalarına dikkat çekmek ve fon sağlamak amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 24 ülkede aynı anda gerçekleşecek koşuda dünyanın en hızlı pilotları hayatlarının en yavaş yarışına katılacak. Türkiye'de de Ford'un katkılarıyla yapılacak koşuda yakalama aracını 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan Yağız Avcı kullanacak.Yakalama araçları özel olarak Wings for Life World Run için geliştirilmiş izleme teknolojisiyle donatılacak. Bir katılımcının yerel ve küresel sıralaması koşma süresine göre değil yakalama aracına yakalanana kadar kat ettiği mesafeye göre belirlenecek. Dünya çapındaki 34 parkurda adil ve eşzamanlı ilerlemeyi sağlamak için yakalama araçları Wings for Life World Run kural kitabına göre hareket edecek.

TSİ 14.30’da, yani Wings for Life World Run koşucularının başlamasından yarım saat sonra, Yakalama Araçları tam olarak 15 km/s hızla hareket edecek. Dünya çapında bütün sürücüler aynı anda hızlanacak ve aynı hızı koruyacak. Wings for Life World Run'un tüm koşularında TSİ 14.00’te başladığı için, Küresel Yarış Kontrolü teknolojinin yardımıyla bütün sürücülerin tam olarak aynı anda hızlanmasını sağlayacak.

TSİ 14.00 – YARIŞ BAŞLANGICI

TSİ 14.30 – YAKALAMA ARACI PARKURDA YOL ALMAYA BAŞLAR – HIZ: 15 km/s

TSİ 15.30 – HIZ ARTIŞI: 16 km/s

TSİ 16.30 – HIZ ARTIŞI: 17 km/s

TSİ 17.30 – HIZ ARTIŞI: 20 km/s

TSİ 19.30 – HIZ ARTIŞI: 35 km/s

Önlerindeki binlerce katılımcıyı mümkün olduğu kadar uzağa ve hızlı koşmaları konusunda motive edecek olan yerel yakalama aracı ve 23 diğer yakalama aracı sürücüleri bu göreve hazırlar. Onlarca yıl boyunca yüksek hızlı, büyük odaklanma gerektiren disiplinlerde yarışarak bu ana hazırlanan ünlü isimler, yüksek hızda kazandıkları dayanıklılık, hassasiyet ve kesin el becerisiyle hemen yavaşlayıp eşzamanlı kaplumbağa hızını koruyarak dünya çapında binlerce koşucuyu kovalayacaklar.