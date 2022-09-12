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Dünya onları konuşuyor… Aldatılan eşlerin korkunç intikamları

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İntikam soğuk yenen bir yemek ise bazı insanlar için bu, aldatan sevgililerinin canını acıtmak için planlar yapmak ve entrikalar kurmak anlamına gelebilir.
Dünya onları konuşuyor… Aldatılan eşlerin korkunç intikamları

Kimse aldatılmaktan hoşlanmaz ama İngiliz tabloid gazetesi Daily Star’ın haberine göre, bu reddedilen aşıklar, öfkelerini şimdiye kadarki en ilginç intikam biçimlerinden birine dönüştürdüler.

İşte aldatmayı düşünen herhangi bir erkek veya kadın için tekrar düşünmesi bir uyarı görevi görecek olaylar…

Kendi fotoğraflarını izleyeceğini sanan gelin, aldatma videosunun yayınlanmasıyla şok oldu.

DÜĞÜNDE KONUKLARA SEKS KASEDİ İZLETTİ

2019 yılında Çin'de gerçekleştikten olay, yıllar sonra TikTok'ta tekrar paylaşılma rekoru kırdı. Çin'de gerçekleşen düğünde, gelin ve damat, düğün salonunda davetlileri sahneye çıkarak selamlarken görülüyor. Ancak gelin arkadaki dev barkovizyonda beliren görüntülerle hayatının şokunu yaşıyor.

Normalde çiftin eski fotoğraflarının olması gereken dev ekranda gelinin başka bir erkekle çekilmiş çıplak videosu yayınlandı. Bu görüntülerin çıkmasıyla birlikte gelin ile damat herkesin önünde kavga ederken, olayın arka planında gelinin, yatakta cinsel ilişkiye girdiği adamın damadın eniştesi olduğu öğrenildi.

Kadın, kendisini aldattığını düşünen erkek arkadaşının tüm eşyalarını havuza fırlatarak intikam aldı.

HAVUZ BAŞI İNTİKAMI

Erkek arkadaşıyla tatil için Mısır’a uçarken kadın, sevgilisinin İbiza’da tatildeyken sadakatsiz olduğunu keşfetti.

Çift, otele vardığında, kadın, erkek arkadaşının bavulunu aldı ve içindekileri yüzme havuzuna boşalttı. Arkadaşlarından birinin kaydettiği videoda, adamın bavulunun havuza sürüklendiği ve içindeki her şeyin suya atıldığı görülüyor.

Ancak daha sonraki bir gazete röportajında erkek arkadaşı, İbiza’daki diğer kadınla yattığında zaten ayrıldıklarını söyleyerek onu aldattığını reddetti.

157 kilo olan genç kadın tam 90 kilo vererek eski sevgilisine bir ders vermek istedi.

90 KİLO VEREREK İNTİKAM ALDI

Eski sevgilisinin kendisini aldattığı iddia edilen bir kadın, “ona ne kaybettiğini göstermek” için tam 90 kilo verdi.

TikTok’ta Winnie Cock olarak bilinen kadın, kilo verme tavsiyesini platformda paylaştı ve takipçilerine bunun onu teşvik eden kötü bir ayrılık olduğunu söyledi.

Genç kadın şu an 67 kilo…

157 kiloyken sevgilisinin kendisini aldattığını söyleyen kadın, 90 kilo verip 67 kiloya düştüğünü belirterek “ona ne kaybettiğini gösterdim” dedi.

Avustralya’da bir kadın, kendisini aldatan eski sevgilisinin kartını kullanarak gazeteye ilan verdi.

GAZETEYE İLAN VERDİ

Erkek arkadaşı tarafından aldatılan bir kadın, yerel gazetelere tam sayfa bir ilan vererek intikamını aldı ve sevgilisini herkesin önünde utandırdı.

Avustralya, Queensland’deki Mackay ve Whitsunday Life gazetesinde yayınlanan reklamda şunlar yazıyordu: “Sevgili Steve, umarım onunla mutlusundur. Artık bütün kasaba aldatan, pis bir erkek olduğunu öğrenecek. Jenny’den not: ‘Bu ilanı senin kredi kartını kullanarak bastırdım.’”

Aldatılan sevgili, gelinliği “beden ölçüsü: şişman” olarak oldukça ucuz bir fiyata satışa çıkardı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN GELİNLİĞİNİ SATTI

Bir adam, eski nişanlısının gelinliğini Facebook’ta sadece 106 TL’ye (5 sterlin) satışa çıkardı.

Acımasız ilanda, adam, gelinliğin “aldatan, ucuz biri” için mükemmel olacağını söyledi. Öfkeli adam, aldatılma acısına hakareti de ekleyerek, ilana “gelinlik – beden: şişman” açıklamasını yaptı.

 

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