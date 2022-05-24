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Dünya onu “yuva yıkan Ukraynalı mülteci” olarak tanımıştı: Çok sert konuştu

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İngiliz medyasında çıkan haberlerle bütün dünyanın "Yuva yıkan Ukraynalı mülteci" olarak tanıdığı 22 yaşındaki Sofiia Karkadym son dönemde yaşadığı sıkıntıları ve zorlukları açıklayarak çok sert konuştu.
Dünya onu “yuva yıkan Ukraynalı mülteci” olarak tanımıştı: Çok sert konuştu

 

 

 

 

 

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte bölgede yaşanan insanlık dramı bütün dünyayı etkiledi… Milyonlarca Ukraynalı evini ve ülkesini terk etmek zorunda kalırken bunlardan biri de 22 yaşındaki bilişim teknolojileri uzmanı Sofiia Karkadym’di… Ukrayna’dan Almanya’nın başkenti Berlin’e kaçan ve daha sonra da yolu İngiltere’ye düşen Sofiia’nın yaşadıkları ise İngiliz medyası aracılığıyla bütün dünyaya duyuldu.

İngiliz hükümetinin Facebook üzerinden oluşturduğu yardım grupları aracılığıyla Sofiia’ya ulaşan 29 yaşındaki İngiliz Tony Garnett, partneri Lorna’yı ikna ederek genç mülteciye kapılarını açtı. Mayıs ayının başında İngiltere’ye gelerek iki çocuk sahibi olan aileyle birlikte yaşamaya başlayan Sofiia, Lorna’nın iddiasına göre sevgilisini “ayarttı” ve yuvasını yıktı.

Sofiia’nın en başından beri Tony’i “gözüne kestirdiğini” iddia eden Lorna’nın iddialarına çok sert yanıt çiftten geldi. Eve taşındıktan yaklaşık 10 gün sonra Lorna ile kavga eden Sofiia’ya destek veren ve “O yoksa ben de yokum” diyen Tony, ailesini geride bırakarak Ukraynalı aşkıyla taşındı.

“AİLEM BENDEN UTANDIĞINI SÖYLEDİ”

Bu süreçte uluslararası kamuoyunun “10 günde yuva yıkan Ukraynalı mülteci” olarak tanıdığı Sofiia, İngiliz tabloid basınına konuştu. Sofiia, son dönemde yaşadığı zorlukları anlatırken kendisinin “yuva yıkmadığını” söyledi.

Haberlerin ve iddiaların ortaya çıkmasından sonra ailesinin kendisini reddettiğini ve çok kızdıklarını söyleyen 22 yaşındaki Sofiia, “Ailem benden utandıklarını ve benim yüzümden sokağa bile çıkamadıklarını söyledi. Onlar, benim yüzümden hiçbir İngiliz vatandaşının Ukraynalı mültecilere kapılarını açmayacağını söyledi” dedi.

Yeni sevgilisi ile poz veren Sofiia çok sert konuştu.

Sofiia, “Şimdi bütün İngiliz aileleri, ‘Mülteciyi evime alırsam kocamı benden çalarlar’ diye düşünecek. Bu sadece ben Tony ve Lorna özelinde bir şey değil, bütün mültecileri ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.

Sofiia, “Şu an nasıl hissettiğimi anlayamazsınız. Burası sizin ülkeniz, aileniz burada, her şey burada. Ve insanlar bana ne kadar kötü bir insan olduğumu söylüyorlar. Burada konu savaş, mülteciler ve insanlara yardım etmek olmalı” dedi.

“BU KUYRUKLU YALAN”

Sofiia, “Ben yuva yıkan biri değilim. Bu kuyruklu yalan. Onların evine önceden plan yaparak girmedim. Anlaşılan onların ilişkileri ben gelmeden çok önce yıkılmıştı. Onların ilişkileri sorunluydu ve bunun sorumlusu ben değilim. Ben evden kaçmak istedim ve peşimden gelen Tony’di” ifadesini kullandı.

Genç Ukraynalı, aldığı karardan dolayı memnun olduğunu da dile getirdi.

 

 

 

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