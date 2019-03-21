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Dünya Ormancılık Günü Basın Açıklaması

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Orman Diresi'nden Dünya Ormancılık Günü Basın Açıklaması
Dünya Ormancılık Günü Basın Açıklaması

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"21 Mart 1971 tarihinde Avrupa Tarım Federasyonu (CEA)  Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü’ne (FAO) bir teklif götürerek, tüm dünyada kutlanması ve toplumları bilinçlendirmek amacı ile Kuzey yarım küresinde ilkbaharın, Güney yarım küresinde de sonbaharın başlangıç günü olan 21 Mart gününü “Dünya Ormancılık Günü” ilan etmiştir.

 

21 Mart günü ülkemizde de 1978 yılından bu yana 41 yıldır kutlanmaktadır. Ormancılık Günü’nün amacı,  tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de mevcut ormanların korunmasıyla, geliştirilmesi konusunda yürütülen çalışmaların ve  çok yönlü faydalarının çeşitli yayın organları ile halka duyurulması ve bu yöndeki farkındalığın artırılmasını sağlamaktır.

 

Orman Dairesi kurulduğu günden bu yana bu amaç doğrultusunda, özveriyle çalışmaktadır. Yapılan çalışmalar neticesinde orman varlığımız 36000 hektardan,  76000 hektarlara ulaşmış, bugün ülke yüzölçümünün   %23’lük kısmını oluşturacak duruma getirilmiştir.

 

Hedefimiz, bu oranı %30’a çıkarmaktır. Bu hedef, sadece Orman Dairesi’nin çalışmalarıyla değil, tüm toplumun sahiplenmesiyle gerçekleşebilecektir. Bu konudaki bilincin her geçen gün artması sevindiricidir.

 

Ormanlar, ülkelerin doğal güzellikleri, temiz havanın ve suyun tutulduğu, depolandığı ve diğer canlıların ihtiyaçları için devamlı ve yeterli miktarlarda doğaya salındığı çok yönlü faydaları olan kaynaklardır. Ayrıca,  ekonomik olarak da bir ülkenin temel kaynaklarındandır. Sahip olduğumuz bu doğal zenginliğin korunması, geliştirilmesi ve ülke kalkınmasındaki öneminin artırılması için herkese önemli görevler düşmektedir.

 

El birliğiyle, daha yeşil bir Kıbrıs yaratmak dileğiyle, Dünya Ormancılık Günü kutlu olsun."

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