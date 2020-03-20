Dünya Ormancılık Günü faaliyetleri ertelendi.

Orman Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin içinde bulunulan olumsuz koşullar nedeniyle askıya alındığı duyuruldu.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde kutlanacak Dünya Ormancılık Günü faaliyetleri, daha ileriki bir tarihe ertelendi.

21 Mart’ın tüm dünyada ve ülkede Dünya Ormancılık Günü olarakkutlandığı ve Orman Dairesi’nin de her yıl bu kapsamda çeşitli ormancılık etkinliği çalışmaları düzenleyerek, günün anlam ve önemine dikkat çektiği anımsatıldı.