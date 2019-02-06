Dünya Ortalama Meme Büyüklüğü Haritası
Evrimsel olarak meme büyüklüğü her zaman "daha fazla süt verebilme kabiliyeti" ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle genellikle büyük memeli dişiler tercih sebebi olmuştur. Bu, evrimin cinsel seçilim ayağıdır. Lakin vahşi hayatta aşırı büyük memeler dezavantaj sağlayacağı için, doğal seçilim ortalamada aşırı bir irileşmeyi engelleyecektir.
Tıpkı penis büyüklüğü gibi, meme büyüklüğü de kişiden kişiye değişen bir öneme sahiptir
06 Şubat 2019 Çarşamba 15:35
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