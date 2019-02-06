Evrimsel olarak meme büyüklüğü her zaman "daha fazla süt verebilme kabiliyeti" ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle genellikle büyük memeli dişiler tercih sebebi olmuştur. Bu, evrimin cinsel seçilim ayağıdır. Lakin vahşi hayatta aşırı büyük memeler dezavantaj sağlayacağı için, doğal seçilim ortalamada aşırı bir irileşmeyi engelleyecektir.