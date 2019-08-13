Dünya Ortalama Meme Büyüklüğü Haritası Çıkarıldı
Evrimsel olarak meme büyüklüğü her zaman "daha fazla süt verebilme kabiliyeti" ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle genellikle büyük memeli dişiler tercih sebebi olmuştur. Bu, evrimin cinsel seçilim ayağıdır. Lakin vahşi hayatta aşırı büyük memeler dezavantaj sağlayacağı için, doğal seçilim ortalamada aşırı bir irileşmeyi engelleyecektir.
Tıpkı penis büyüklüğü gibi, meme büyüklüğü de kişiden kişiye değişen bir öneme sahiptir
13 Ağustos 2019 Salı 18:00
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