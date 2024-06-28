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SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Dünya Oto Cup Devam Ediyor

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KKTF tarafından düzenlenen DÜNYA OTO CUP zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle; 
Dünya Oto Cup Devam Ediyor

 

9 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

Çağer Emine Günser - Erin Tüzünkan                  4/1

Elisa Karabaşak - Melin Amber                             0/4

Behiye Sağanak - Alina Yusipova                         4/0

Aıana Smırnova - Mevsim Metbulut                      0/4

 

9 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final

Deran Özgöray - Aybars Öncü                               5/3

Kutsal İyikal - Kerem Behlül                                   4/1

 

12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

Medina Akhmetova - İncilay Eren                         3/6 6/1 0/6

Era Meta - Anastasiia Elshina                                0/6 0/6

Melin Akçın - Melisa Sadıkoğlu                              6/2 6/1

Hatice Kırçay - Evgenııa Pershenkova                  6/3 6/1

 

12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Erim Selçuk Mazhar - Erdal Arabacıoğlu              6/0 6/3

Çağ Refikoğlu - Osman Aren Başaran                 6/1 6/0

Emre Aleks Kural - Yalın Yurtsever                       3/6 2/6

Poyraz Vural - Said Zeki Avcı                                3/6 5/7

 

16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Akay Ali Sağkanat - Doruk Tüzel                          6/3 6/2

Recep Yalovalı - Çınar Elmalı                                 6/3 7/5

Toprak Ata Candan - Kaya Halkseven                  0/6 0/6

Baran Adalıer - Ömer Anıl                                      W.O.(Baran Adalıer)

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