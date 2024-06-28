Dünya Oto Cup Devam Ediyor

9 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
Çağer Emine Günser - Erin Tüzünkan 4/1
Elisa Karabaşak - Melin Amber 0/4
Behiye Sağanak - Alina Yusipova 4/0
Aıana Smırnova - Mevsim Metbulut 0/4
9 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final
Deran Özgöray - Aybars Öncü 5/3
Kutsal İyikal - Kerem Behlül 4/1
12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
Medina Akhmetova - İncilay Eren 3/6 6/1 0/6
Era Meta - Anastasiia Elshina 0/6 0/6
Melin Akçın - Melisa Sadıkoğlu 6/2 6/1
Hatice Kırçay - Evgenııa Pershenkova 6/3 6/1
12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Erim Selçuk Mazhar - Erdal Arabacıoğlu 6/0 6/3
Çağ Refikoğlu - Osman Aren Başaran 6/1 6/0
Emre Aleks Kural - Yalın Yurtsever 3/6 2/6
Poyraz Vural - Said Zeki Avcı 3/6 5/7
16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Akay Ali Sağkanat - Doruk Tüzel 6/3 6/2
Recep Yalovalı - Çınar Elmalı 6/3 7/5
Toprak Ata Candan - Kaya Halkseven 0/6 0/6
Baran Adalıer - Ömer Anıl W.O.(Baran Adalıer)
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