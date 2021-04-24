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Dünya Oto Cup'ta muhteşem finaller

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DÜNYA OTO CUP da final maçları Cuma ve cumartesi günü muhteşem karşılaşmalar ile sona eriyor.
Dünya Oto Cup'ta muhteşem finaller

 

DÜNYA OTO CUP da final maçları Cuma ve cumartesi günü muhteşem karşılaşmalar ile sona eriyor. Kategorilerde oynanan heyecanlı çekişmeli ve zevkli final maçlar ile alınan sonuçlar ve oynanacak olan finaller şöyle; 

8 YAŞLAR – Final

ÇAĞ REFİKOĞLU – DORUK GÜLERYÜZ   11/9 – 7/5

 

13+ BÜYÜK ERKEKLE – Yarı Final

MUSTAFA MEHMET ZORBA - IMAD AMER   4/6 – 6/1 – 6/2

RASİM ÜLKER - DERİN SAMİOĞLU   7/6(5) – 6/3

 

13+ BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER – Final

ÖZAY BARUTCU / MUSTAFA ZORBA – OKSANA PİDDUBNA / A. AL BİTAR  4/6 – 2/6

 

30+ ERKEKLER -  Final

MEHMET SONAT - IGOR ERMAKOV  6/2 – 6/1

 

40+ ERKEKLER -  Final

SERCAN EROZAN - VLADİMİR ZIUZIN  6/2 – 6/2

 

50+ ERKEKLER -  Final

AARON FLAMSON - ZAFER HIDIROĞLU  6/0 – 6/1



 

30+ ÇİFT KADINLAR - Round Robin

İREM İLERİCİ / ELÇİN YOLDAŞCAN - İPEK ÖZSEV / İPEK CİVİSİLLİ   6/1 – 6/2

 

30+ ÇİFT ERKEKLER - Final

SERCAN EROZAN / HASAN GAZİOĞLU - MEHMET SONAT / ÇAĞIN ÖZTENAY   6/3 – 6/2

 

50+ ÇİFT ERKEKLER - Final

ÇAĞAKAN KANSU / TUNCEL TÜRKER - EDİZ DEMİRCİLER / ORHUN DOĞASAL   2/6 – 3/6

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN KADINLAR KATEGORİSİ – Yarı Final

ENDER ÇABUKER - BETÜL GÖKAY    6/2 – 6/4

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN KARIŞIK ÇİFTLER KATEGORİSİ 

MEHMET CİVİSİLLİ / ESRA ÖZDAMAR - ERHAN BORANHAN / ENDER ÇABUKER    6/1 6/2

BETÜL GÖKAY / DENİZ DENNER - NEZİRE ÇELİK / ONUR CÖMERT    6/0 – 6/2

 

DÜNYA OTO CUP 24 NİSAN CUMARTESİ FİNAL MAÇLARI:

10 Yaş Kızlar / Erkekler Finali,

14 Yaş Kızlar / Erkekler Finali,

13+ Büyük Kadınlar / Erkekler Finali,

13+ Çift Kadınlar / Çift Erkekler Finali,

50+ Çift Erkekler Finali,

Tenise Hoş Geldin Kategorisi Kadınlar / Erkekler Finali.

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