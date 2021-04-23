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Dünya Oto Cup'ta yarı finaller

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DÜNYA OTO CUP kategorilerinde gerçekleşen yarı finaller heyecanlı çekişmeli ve zevkli maçlar ile devam ediyor.
Dünya Oto Cup'ta yarı finaller

DÜNYA OTO CUP kategorilerinde gerçekleşen yarı finaller heyecanlı çekişmeli ve zevkli maçlar ile devam ediyor. DÜNYA OTO CUP da oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

14 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

KAYRA YÜCEER - NADİR ÇINARLILI       5/7 - 6/2 - 6/7

EKİN KARASU - TANSEL ŞIK         0/6 - 3/6

 

14 YAŞ ERKEKLER- Yarı Final

İBRAHİM CAN ARABACI - ARAS ÇELİK       6/7 1/6

TOPRAK BERKOL - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI         6/3 - 6/7 - (RT)0/5

 

13+ BÜYÜK ÇİFT KADINLAR – Yarı Final

AZRA YALKIÇ / OKSANA PİDDUBNA - ŞARA BORANHAN / İZEM CİVİSİLLİ   6/0 6/1

 

13+ BÜYÜK ÇİFT ERKEKLER – Çeyrek Final

A. AL BİTAR / MUSTAFA ZORBA - KEMAL TÜRKER / İBRAHİM CAN ARABACI      6/4 - 6/1

REMZİ HIDIROĞLU / TURGAY HIDIROĞLU - DERİN SAMİOĞLU / BERKE CAN EKİNCİ 1/6 -5/7

 

13+ BÜYÜK KARIŞIK ÇİFTLER – Yarı Final

OKSANA PİDDUBNA / A. AL BİTAR - AZRA YALKIÇ / ERSEL KALFAOĞLU  6/0 - 6/0

 

30+ ERKEKLER -  Yarı Final

DİMİTRİ CEBOTARİ - MEHMET SONAT    4/6 - 2/6

 

50+ ERKEKLER -  Yarı Final

AARON FLAMSON – ORHUN DOĞASAL  0/6 – 7/5 – 6/4

ZAFER HIDIROĞLU – MUSTAFA TAŞELİ  6/4 – 7/6

 

30+ ÇİFT ERKEKLER - Yarı Final

MEHMET SONAT / ÇAĞIN ÖZTENAY - DİMİTRİ CEBOTARİ / ORÇUN KASAP 6/0 – 6/0

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN KADINLAR KATEGORİSİ

ESRA ÖZDAMAR BAŞARAN - EMİNE MUHTAROĞLU

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN ERKEKLER KATEGORİSİ

DENİZ DENNER - ERGE GÜNEŞER  2/6 – 1/6

ENDER SICAKYÜZ - SALİH ZEKİ AVCI  6/3 - 6/0

 

13+ TENİSE HOŞ GELDİN KARIŞIK ÇİFTLER KATEGORİSİ

ERHAN BORANHAN / ENDER E. ÇABUKER - NEZİRE ÇELİK / ONUR CÖMERT  6/4- 6/1

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