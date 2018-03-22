Dünya Pi Günü Çeşitli Etkinliklerle YDÜ’de Kutlandı

“Dünya Pi Günü” Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalları ve Matematik Bölümündeki öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalları tarafından her yıl Mart ayının 14’ünde düzenlenen Dünya Pi Günü etkinlikleri bu yıl da birçok kişinin katılımı ile kutlandı.

Doç.Dr. Murat Tezer ; “Matematiğin Hayatımızdaki Yeri Ve Öneminin Büyük”

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Murat Tezer açılış konuşmasında Pi (3,14…) sayısının tarihi ve kullanım alanlarından bahsederek, matematiğin hayatımızdaki yeri ve öneminin büyük olduğunu belirtti. Pi gününün kutlanan diğer günler gibi çok önemli olduğuna değinen Tezer, Pi değerinin yokluğunda tekerleğin keşfinin bir işe yaramayacağını ve ilerleyen günümüz teknolojisinde kullanılmaması durumunda insanoğlunun uzaya gidemeyeceğini belirtirken, gün dolayısı ile hazırladıkları materyaller için Matematik Eğitimi Kulübüne ve Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim elemanlarından Uz. Atakan Sarı’ya bu güne özel müzik parçalarını çaldıkları için teşekkür etti.

Pi Gününe Özel Panel

Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev “Hayat ve Matematik”, Doç. Dr. Murat Tezer “Geometri Öğretiminde STEM Aktiviteleri ve Pi”, Dr. Meryem Cumhur “Matematik Eğitimi ve Öğretiminde Somut Modellerin Yeri ve Önemi” ve Uz. Hediye Sarıkaya “Matematiğin Kullanım Alanları” başlıklı konuşmaların yer aldığı Pi gününe özel yapılan panel ise dinleyenler tarafından ilgiyle karşılandı.

Pİ Şeklinde Tasarlanan eğitim materyalleri Büyük İlgi Gördü

Uz. Şeyma Bozkurt, Meltem Görmez tarafından hazırlanan Pi Günü Yarışması sonrasında güne özel olarak Uz. Hasan Tangül eşliğinde Matematik Eğitimi Kulübü tarafından tasarlanan Pi şeklindeki eğitim materyalleri izleyenler tarafından çok beğenildi. Etkinlik sonunda öğrenciler tarafından hazırlanan Pi şeklindeki pasta da katılımcıların çok ilgisini çekti. Tezer, Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcısı Doç. Dr. Evren Hınçal ve Atatürk Eğitim Fakültesi dekan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Akçıl’a ve bu güne katkı koyan herkese teşekkür etti.