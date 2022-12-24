Dünya rekoru kıran yunus… Akdeniz çevresinde 2 bin kilometre yüzdü

Şişe burunlu bir yunus, Akdeniz çevresinde 2.053 kilometre yüzerek dünya rekoru kırdı. Rekorla beraber araştırmacılar; evlerine bağlı yaşayan türün aslında düşünülenden daha hareketli olabileceklerini belirttiler.

Andrews Üniversitesi’nden araştırmacıların Prešeren adını verdiği şişe burunlu bir yunus, Şubat 2020’de Slovenya’nın Piran kıyılarında görüldü. Ardından da şaşırtıcı bir şekilde, ertesi yıl İtalya’nın Ligurya Denizi’nde görüldü.

Araştırmayı yürüten Dr. Tilen Genov şunları söyledi: “Şişe burunlu yunusların genellikle nispeten yerleşik bir tür olduğu ve evlerine güçlü bir bağlılık gösterdiği düşünülüyor. Ancak yeni bulgularımız, yürüttüğümüz mevcut literatür incelemesiyle birlikte, bu türün önceden düşündüğümüzden çok daha hareketli olduğunu gösteriyor.”

Yunus, Prešeren olarak adlandırıldı; çünkü şair France Prešere’ye adanmış bir Slovenya ulusal bayramı olan Prešeren Günü’nde görüldü. Araştırmacılar yunusu, Şubat 2020’de fotoğrafladı ve ardından aynı yılın mart ayında bölgede tekrar gördüler. Araştırmacılar Prešeren’in daha önce Tiren Denizi’ne kadar gittiğini de fark ettiler.

Prešere’nin oraya varması için en az 1.251 kilometre yol kat etmek zorunda kaldığı belirtildi. Ancak şişe burunlu yüzücünün macerası bununla sınırlı kalmamış ve İtalya’nın Ligurya Denizi’ne kadar gitmeyi başarmıştı.

Araştırmacılar, Prešeren’in minimum 2.053 kilometre seyahat etmiş olması gerektiğini söylediler. Bu da şişe burunlu yunuslarda kaydedilen en uzun mesafe.