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Dünya Robotik Futbol Federasyonu Yönetici Komitesi’ne Yakın Doğu Üniversitesi’nden İlk Türk Üye…

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Dünya Robotik Futbol Federasyonu Yönetici Komitesi’ne Yakın Doğu Üniversitesi’nden İlk Türk Üye…
Dünya Robotik Futbol Federasyonu Yönetici Komitesi’ne Yakın Doğu Üniversitesi’nden İlk Türk Üye…

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı Kaptanı Ersin Aytaç, RoboCup Dünya Robotik Futbol Federasyonu üyeliği ve Yönetici Komitesine seçildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, daha önce turnuva Yönetim Heyetine seçilen ve iki yıl boyunca RoboCup küçük ölçekli robot ligi organizasyon komitesi başkanlığı yapan Ersin Aytaç’ın Dünya Robotik Futbol Federasyonu üyeliğine ardından da oy birliği ile Yönetici Komitesi’ne seçildiği bildirildi. Ersin Aytaç bu üyelikle federasyon bünyesinde Yakın Doğu Üniversitesi ile KKTC’yi temsilen bulunan en üst seviyedeki Türk oldu.

5. Nesil Robotlar Sahaya Çıkacak…

Fransa’nın Bordo şehrinde 23-29 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek RoboCup Robotik Dünya Futbol Şampiyonası’na katılacaklarını belirten Takım Kaptanı Ersin Aytaç, Turnuvaya Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarı tarafından geliştirilecek 5. Nesil Robotlarla katılacaklarını söyledi.

5. Nesil Robotların daha akıllı, hızlı ve agresif olacaklarını belirten Aytaç, mevcut robotların üzerindeki işlemci gücünden 4 kat daha fazla güce, fiziksel olarak da 5 santim daha kısa olacakları bilgisini verdi.

Gelecek Yılın Turnuva Hazırlığını Yaptılar…

Takım Kaptanı Ersin Aytaç, bu yıl Avustralya’nın Sydney kentinde düzenlenen Robotik Dünya Kupası sonrası, Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı’nın bir sonraki turnuva hazırlığı için kendisinden bir lig yukarıda oynayan takımlarla hazırlık maçı yaptıklarını da sözlerine ekledi.

 Hazırlık maçlarında rakiplerine karşı taktiksel olarak başarılı olmalarına rağmen hız olarak geri kaldıklarını gözlemlediklerini dile getiren Aytaç, bu nedenle gelecek yıl yarışmaya daha hızlı olan 5.Nesil Robotlar geliştirerek katılacaklarını ifade etti.

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