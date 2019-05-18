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Dünya Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası

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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, “Dünya Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası” dolayısıyla açıklama yaptı.
Dünya Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Dünya Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası”nın bu yıl 13-19 Mayıs tarihler arasında tüm dünyada kutlanmakta olduğu kaydedildi.

Sağlık denilince akla genellikle fiziksel sağlık gelmekte olduğu halbuki, biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlık olan insanın ruh sağlığının da en az fiziki sağlığı kadar önemli olduğu belirtildi.

“RUH SAĞLIĞI YASASI HALEN MECLİS’TE DURUYOR”

Ülkede ruh sağlığı alanında çok büyük eksiklikler olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, ruh sağlığıyla ilgili en başta yasal eksiklikler olduğu, “Ruh Sağlığı” yasa tasarısının altı ay kadar önce Meclise gönderildiği fakat halen yürürlüğe girmediği kaydedildi.

Açıklamada, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği olarak hem yaşlıların hem de ruh sağlığı yerinde olmayan vatandaşların haklarını korumak amacıyla faaliyetlerine hızla devam edildiği belirtildi.

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