  • BIST 1.398,000
  • Altın 506,55
  • Dolar 8,9300
  • Euro 10,3300
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Dünya Ruh Sağlığı Günü: Duygusal tükenmişliği nasıl önleyebiliriz?

» »
Kaygılı, tedirgin, stresli ve tükenmiş mi hissediyorsunuz?
Dünya Ruh Sağlığı Günü: Duygusal tükenmişliği nasıl önleyebiliriz?

Eskiden zor gelmeyen işler, üstünüze mi gelmeye başladı?

Ev hayatının yükümlülükleri çok fazla ve bunun sonu hiç gelmeyecekmiş gibi mi geliyor?

Böyle hissediyorsanız, ruhsal çöküntü yaşamaya yakın olabilirsiniz. Ama korkmayın. Birçok kişi, bu dönemde ruhsal olarak zorlanıyor.Dr Radha Modgil duygusal tükenmişliği fark etmenize ve üstesinden gelmenize yardımcı olacak bazı tavsiyeler verecek.

Duygusal tükenmişlik nedir?

Dr Radha Modgil

Fotoğraf altı yazısı,

Radha Modgil hayattaki büyük değişimlerin tükenmişlik hissine neden olabilşeceğini söylüyor.

Duygusal çöküntü/tükenmişlik terimi ilk kez 1974 yılında Almanya doğumlu Amerikalı psikolog Herbert Freudenberger tarafından kullanıldı.

Freudenberger bu terimi, kişinin mesleki yaşamının neden olduğu, "kendini kanıtlama zorunluluğu" da dahil birçok farklı aşaması olan "ruhsal ve fiziksel yorgunluk" olarak tanımladı.

Dr Radha Modgil ise bugünlerde ise duygusal çöküntüyü "Hayatın zorluklarıyla baş edemeyecekmişiz hissi yaratan, çok fazla ve uzun süren stres durumu" olarak tanımladığımızı söylüyor.

Dr Modgil'e göre bu stres faktörleri sadece mesleki yaşamdan değil, hayatın herhangi bir alanından kaynaklanabilir.

Duygusal tükenmişlik nasıl hissettirir?

boş pil grafiği

Fotoğraf altı yazısı,

Duygusal çöküntü size piliniz bitmek üzereymiş gibi hissettirebilir.

Dr Modgil duygusal tükenmişliği, telefon pilinin şarjının bitmesine benzetiyor.

Yani hayat size çok yormuş ve şarjınız bitmek üzereymiş gibi hissedebilirsiniz.

Belki de normalde hayatın zorluklarıyla ve stresle kolay baş eden birisiniz ama şu anda bunda zorlanıyorsunuz.

Dr Mogdil, bunun, duygu pillerinizden birinin şarjının bitmek üzere olduğunun işareti olabileceğini söylüyor.

"Şöyle düşünün; işe ve eve ayırdığınız ayrı pilleriniz var. Biri tükenmek üzereyken diğerinin şarjı hâlâ doluysa, muhtemelen devam edecek gücü kendinizde bulursunuz. Ama ikisinin birden şarjı bitmek üzere ve yedek enerji kaynağınız da yoksa, o zaman sorunlar baş gösterebilir."

"Duygusal pilimiz dikkat ister. Aynı telefonu şarj ettiğiniz gibi, kendinize şunu sormalısınız: Kendimi nasıl şarj edebilirim?"

Nedenleri neler?

hayatımızdaki duygusal pilleri temsilen iki kova çizimi

Fotoğraf altı yazısı,

Dr Modgil hem iş hem ev hayatınızda işler kötü gittiğinde duygusal çöküntü ihtimalinin arttığını söylüyor.

Dr Modgil hayatınızdaki büyük değişiklik ya da olayların, duygusal çöküntüye neden olabileceğini söylüyor.

Maddi sıkıntılar, ilişki sorunları, hatta ev değiştirme, işten çıkarılma ya da sınav stresi bunlara örnek olabilir.

Peki kendimizi duygusal çöküntüden ve tükenmekten nasıl alıkoyabiliriz?

Duygusal tükenmişliği önleyebilmek için için bazı öneriler:

egzersiz yapan, şarkı söyleyen kadın çizimleri

  • Kendinizin şefkatli bir dinleyicisi olun: Günde en az 20 dakikayı durup kendinizi dinlemeye, duygularınızla bağ kurup kendinizi anlamaya ayırın - ve kendinizi yargılamayın.
  • İyi giden şeylere odaklanın: Eğer ev yaşamınız iyi fakat iş yaşamınız kötü gidiyorsa, evdeki iyi anları çoğaltmaya çalışın. İyi hisler, enerjinizi yükseltmeye yardımcı olur.
  • Size iyi hissettiren arkadaşlarınızla buluşun. Kuvvetli ilişkiler, zorluklarla baş etme kabiliyetinizi geliştirir.
  • Sık sık egzersiz yapın.
  • Keyif aldığınız aktiviteleri yapın ve bunları öncelik haline getirin. Bu sevdiğiniz bir komedi programını izlemek bile olabilir.
  • Sevdiğiniz müziği dinleyin. Müzik parasempatik sinir sistemimizi etkiler ve bizi rahatlatır.
  • Uykuya yeterli zamanı ayırın. Amerikan Uyku Derneği, günde 8 saatten az uyuyan yetişkinlerin stres oranının daha yüksek olduğunu söylüyor. Yetersiz uyku, ruh halimizi ve zorluklarla başa çıkma yeteneğimizi etkiliyor.
  • Bu tavsiyeleri günlük hayatınızın bir parçası ve rutininiz haline getirin.

Dr Radha Modgil bu önerilerle birlikte, günlük olarak "duygusal pilimizi doldurmaya" öncelik vermemizin, ruh sağlığımız üzerinde çok olumlu etkileri olabileceğini söylüyor.

Bu makale BBC Ideas'tan alınmıştır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de 106 yaşında coronayı yendi09 Ekim 2021 Cumartesi 15:02
  • Yorgunluktan yere seren 6 vitamin eksikliği08 Ekim 2021 Cuma 21:30
  • Kahve hem sindirim hem de moral bozukluğuna iyi geliyor08 Ekim 2021 Cuma 21:15
  • Avustralya'da bağışıklık sistemi zayıf olanlara üçüncü doz Covid-19 aşısı önerildi08 Ekim 2021 Cuma 20:45
  • Gençler için yeni aşı stratejisi: Tek doz uygulanabilir tavsiyesi verildi08 Ekim 2021 Cuma 20:30
  • Karın yağlarından kurtulma rehberi08 Ekim 2021 Cuma 20:15
  • Belçika, SMA tedavisinde kullanılan ilacı karşılayacak08 Ekim 2021 Cuma 20:00
  • Baş ağrısına ne iyi gelir?08 Ekim 2021 Cuma 19:45
  • 51’i yerel, 76 pozitif vaka!08 Ekim 2021 Cuma 18:51
  • Kanlı ishal vakalarına dikkat!08 Ekim 2021 Cuma 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti