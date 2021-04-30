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Dünya Sağlık Örgütü: Afrika'da Kovid-19 Vakalarının Sayısı Tespit Edilenden Daha Fazla

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının tespit edilenden daha fazla olduğunu belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü: Afrika'da Kovid-19 Vakalarının Sayısı Tespit Edilenden Daha Fazla

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısının tespit edilenden daha fazla olduğunu belirtti.

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti yaptığı basın toplantısında, Afrika'daki 46 ülkeden 3'ünün Kovid-19 açısından "çok yüksek risk" taşıdığı, 20'sinin ise "yüksek risk" kategorisinde olduğunu açıkladı.

Moeti, 22 Afrika ülkesinin "orta risk" kategorisinde, 4 ülkenin ise "düşük risk" kategorisinde olduğunu kaydetti.

Birçok Afrika ülkesinde düşük test ve aşılama gözlemlendiğini aktaran Moeti, son bir aydır açıklanan vaka sayılarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Afrika'da Kovid-19 vakalarının sayısı 4 milyon 500 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 121 bini aştı.

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