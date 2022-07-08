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Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti: Yeni Marburg virüsü iki kişinin ölümüne neden oldu

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Tüm dünyada corona virüsü ve maymun çiçeği virüsü endişesi yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü Marburg isimli yeni bir virüsün Afrika'da iki kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü alarma geçti: Yeni Marburg virüsü iki kişinin ölümüne neden oldu

Tüm dünyada son bir kaç haftadır corona virüsü kaynaklı vaka sayılarında artış yaşanırken, maymun çiçeği virüsü de etkisini neredeyse her kıtada göstermeye başladı. Olası yeni salgın tehlikesi dünyada da ana gündem maddelerinden biri olurken, Dünya Sağlık Örgütü’nden korkulan bir açıklama geldi.

DSÖ, Marburg isimli yeni bir virüsün Afrika ülkesi Gana’da iki kişinin ölümüne neden olduğunu açıkladı.

Gana Sağlık Servisi’nin hayatını kaybeden kişilerle ilgili açıklamasında virüsün ilk olarak iki hastada ateş ve ishalle etkisini göstermeye başladığının altı çizildi.

‘İKİ HASTA ÖLDÜ’

DSÖ Ülke Temsilcisi Dr Francis Kasolo, “Güney Ashanti bölgesinden iki hasta öldü, virüs ishal, ateş, mide bulantısı gibi semptomlarla ortaya çıkıyor. Ancak insanlar bunu bazen önemsemeyebiliyor” dedi.
Ülkenin güney Ashanti bölgesinden gelen hastaların birbirlerini tanımamaları ise endişeleri artırdı. Bağlantılı olmayan iki vaka hastalığın düşünülenden daha fazla yayılmış olabileceği korkusunu artırdı.

34 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Dünya Sağlık Örgütü'nün Ganalı sağlık çalışanlarına destek olarak bölgeye bir ekip gönderdiği açıklandı.

Gana Sağlık Servisi Ashanti Bölgesel Sağlık Müdürlüğü, şüpheli vaka olarak tespit edilen ve hayatını kaybeden iki kişiyle temaslı olan 34 kişinin karantina altına alındığını duyurdu.

Ebola’nın ölümcül bir kuzeni olarak nitelendirilen Marburg virüsünün tam olarak etkili bir tedavisi bulunmuyor ve hastaların yüzde 90’ının ölümle sonuçlanmasına yol açıyor. Marburg olarak adlandırılan virüs, enfekte kişilerden veya hayvanlardan vücut sıvıları, kan veya doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Aynı zamanda hastalık yüzeylerden de temas yoluyla geçebiliyor.

Uzmanlar, hastalığın kuluçka süresinin iki ila 21 gün arasında olduğunu söylüyor.

MARBURG VİRÜSÜ BELİRTİLERİ:

– Ateş
– Kanlı ishal veya kanlı idrar
– Diş etlerde kanama
– Deride kanama
– Gözeneklerde kanama

Meyve yarasaları ismi verilen havanlardan taşınan virüs ilk olarak 1967 yılında Almanya’nın Marburg kentinde ortaya çıktı.

Uzmanlar, hastalıkla ilgili olarak yüksek ateşin yanı sıra baş ağrısı da görülebildiğini ve kısa sürede vücutta kanamaların başladığını açıkladı. Virüsü tedavi etmek için onaylanmış hiçbir aşı veya antiviral tedavi bulunmazken, doktorlar şu anda semptomları iyileştirmek için intravenöz damlalara güveniyor…

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