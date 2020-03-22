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Dünya Sağlık Örgütü aşı 1 yıl sonra

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Dünya Sağlık Örgütü aşı 1 yıl sonra
Dünya Sağlık Örgütü aşı 1 yıl sonra

Corona virüste can kaybı devam ederken Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) aşı açıklaması geldi.

DSÖ’nün üst düzey ismi Mike Ryan, aşının en az bir yıla kadar bulunacağını söyledi. Bu arada İran ve İspanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

İran’da vaka sayısı 21 bini geçerken, 129 kişi artarak, bin 685 kişi hayatını kaybetti.

İspanya’da da 394 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 1720’ye ulaştı. Dünya genelinde ölü sayısı ise 13 bini aştı.

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