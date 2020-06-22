  • BIST 115.190
  • Altın 386,520
  • Dolar 6,8383
  • Euro 7,6943
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Dünya Sağlık Örgütü: Bir günde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı

» »
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pazar günü dünya genelinde 183 bin Covid-19 vakasının tespit edildiğini belirterek bunun günlük bazda rekor bir sayı olduğunu açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü: Bir günde tespit edilen Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) pazar günü dünya genelinde 183 bin Covid-19 vakasının tespit edildiğini belirterek bunun günlük bazda rekor bir sayı olduğunu açıkladı.

Vakaların büyük bir çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Güney Amerika ülkelerinden geldi.

Dünya genelinde vaka sayısı 9 milyonu aşarken, Brezilya'da ölü sayısı 50 bini aştı. Son 24 saatte Meksika'da 1044 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19'dan ölenlerin sayısı da küresel çapta DSÖ verilerine göre 461 bin 715 oldu.

Covid-19 vakalarında görülen artış, birçok ülkenin karantina önlemlerini gevşettiği bir döneme denk geldi.

Worldometers sitesine göre ABD ve Brezilya'nın ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla 584 bin 680 vakayla Rusya, Hindistan (426 bin 91) İngiltere (304 bin 331), İspanya (293 bin 352), Şili (251 bin 355), Peru (251 bin 338), İtalya (238 bin 499), İran (204 bin 952) ve Almanya (191 bin 575) oldu.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de 18, Güney Kore'de 17 Yeni Kovid-19 Vakası Saptandı22 Haziran 2020 Pazartesi 11:03
  • Kovid-19'dan Son 24 Saatte Brezilya'da 641, Meksika'da 1044, Hindistan'da 445 Kişi Öldü22 Haziran 2020 Pazartesi 11:00
  • Nijerya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 20 Bini Aştı22 Haziran 2020 Pazartesi 09:34
  • Kanada’da Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 8 bin 471’e yükseldi22 Haziran 2020 Pazartesi 09:10
  • Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 9 milyonu aştı22 Haziran 2020 Pazartesi 09:02
  • ABD'de genç nüfusta Covid-19 vaka sayısı artıyor22 Haziran 2020 Pazartesi 08:45
  • Avrupa'nın bel bağladığı aşı başarılı olabilecek mi?21 Haziran 2020 Pazar 17:47
  • Dr. Çetin: "Elimizde virüsün öldürücülüğünün azaldığını söyleyebilecek bir veri yok"21 Haziran 2020 Pazar 17:13
  • Çin'de Koronavirüs aşısı deneylerinde ikinci aşamaya geçildi21 Haziran 2020 Pazar 17:08
  • Servis edilen ürünlerden Koronavirüs bulaşabiliyor; restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin21 Haziran 2020 Pazar 17:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti